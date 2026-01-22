Xe mới không sẵn hàng, người dùng rao Destinator lãi nhanh hàng chục triệu

Mới đây, một người dùng bất ngờ rao bán Mitsubishi Destinator vừa nhận bàn giao không lâu, thu hút sự quan tâm của những khách hàng chưa sở hữu mẫu C-SUV này.

Đây có thể xem là chiếc Destinator đầu tiên được nhượng lại, do xe được ra mắt Việt Nam vào đầu tháng 12/2025.

Theo người bán, do không có nhu cầu sử dụng dịp Tết Nguyên đán nên cần bán lại chiếc Mitsubishi Destinator thuộc bản Ultimate cao cấp nhất, có ngoại thất màu trắng, với mức giá mong muốn là 945 triệu đồng. Người này cho biết xe đã đăng ký lăn bánh tại TPHCM, “gần như mới 100%”.

Mitsubishi Destinator được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe sở hữu thiết kế được xem là “phiên bản phóng to” của dòng Xforce (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Mitsubishi Destinator Ultimate có giá bán lẻ đề xuất 855 triệu đồng, nhưng được khuyến mại còn 808 triệu đồng trong tháng 12/2025. Khi cộng thêm các khoản thuế phí để đăng ký ra biển tại TPHCM, người dùng đã chi trả tổng cộng khoảng 914 triệu đồng.

Như vậy, khi sang nhượng chiếc xe này ở thời điểm hiện tại, vị chủ nhân này “lãi” khoảng 30 triệu đồng. Dù vậy, vẫn có nhiều người dùng quan tâm đến và sẵn sàng “vào việc”, do xe mới đang gặp tình trạng khan hàng tại đại lý.

Nội thất của Mitsubishi Destinator (Ảnh: Nhật Minh).

Hiện tại, nhiều đại lý không có xe mới để bàn giao, khách hàng quan tâm cần ký hợp đồng đặt cọc và chờ đến sau Tết Nguyên đán, tức là cuối tháng 2. Một số showroom vẫn có sẵn xe để giao nhưng đa phần thuộc bản tiêu chuẩn (Premium) với số lượng và màu sắc giới hạn, thậm chí có nơi chỉ có 2 chiếc.

Trên thực tế, một mẫu xe nhập khẩu thường bị giới hạn nguồn cung ở giai đoạn đầu mở bán. Do đó, việc Mitsubishi Destinator giao được gần 2.400 xe ngay trong tháng giới thiệu có thể xem là một nỗ lực lớn của nhà phân phối.

Mitsubishi Destinator đang nhận được sự quan tâm của khách Việt nhờ giá bán dễ tiếp cận, đi kèm cấu hình 7 chỗ. Ở phân khúc C-SUV, một sản phẩm khác cũng có 7 chỗ ngồi là Honda CR-V nhưng sở hữu giá niêm yết khởi điểm lên tới 1 tỷ đồng (Ảnh: Nhật Minh).

Sang tháng 1, Mitsubishi Destinator vẫn có ưu đãi từ hãng xe Nhật, nhưng không được giảm giá nhiều như tháng trước. Theo đó, cả hai phiên bản của “tân binh” này đồng loạt giảm 35 triệu, hạ giá xuống 745-820 triệu đồng.

Với những khách hàng chấp nhận ký đơn đặt cọc và chờ bàn giao sau Tết Nguyên đán, một số đại lý vẫn chấp nhận áp dụng ưu đãi trên. Tuy nhiên, nhiều người dùng quan tâm đến dòng xe này vẫn cảm thấy hụt hẫng, do số đông có nhu cầu sắm xe trước dịp lễ đoàn viên.