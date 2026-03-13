Đại lý xả kho BMW X3 đời cũ, mức giảm ngang tiền mua xe hạng A

Theo chia sẻ của một nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội, đại lý của anh này đang áp dụng mức giảm lên tới 400 triệu đồng cho BMW X3 xDrive30i M Sport (phiên bản cao cấp nhất) thuộc đời cũ, nhưng lượng xe còn lại không nhiều. Giá niêm yết 2,419 tỷ nay hạ xuống còn 2,019 tỷ đồng.

Những xe này được sản xuất vào năm 2024 (VIN 2024), dễ mất giá khi bán lại. Nhưng với mức giảm ngang giá một chiếc xe hạng A như Hyundai Grand i10 (từ 360 triệu đồng), khách hàng có cơ hội sở hữu xe mới với giá chỉ như xe đã qua sử dụng.

BMW X3 đời cũ đã được lắp ráp tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý BMW).

Tham khảo thị trường ô tô cũ, một chiếc BMW X3 M Sport VIN 2024 với số ODO (số km sử dụng) 8.500km đang được rao bán với mức giá khoảng 2,1 tỷ đồng. Trong khi đó, các xe đã chạy khoảng 20.000km có giá giao dịch dao động 1,8-1,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với xe mới, người dùng vẫn cần chi khoảng 260 triệu đồng để làm các thủ tục đăng ký, ra biển. Bù lại, chi phí sở hữu vẫn dễ tiếp cận hơn đáng kể so với BMW X3 M Sport thế hệ mới (niêm yết 2,649 tỷ đồng). Cần lưu ý là xe đời cũ không có cửa sổ trời và thiếu vắng một số tính năng an toàn chủ động.

Theo đánh giá của một số người dùng, BMW X3 thế hệ mới có kiểu dáng không bắt mắt bằng đời cũ (Ảnh: Việt Hùng).

BMW X3 được nâng cấp lên thế hệ mới tại Việt Nam vào giữa năm 2025. Ngay sau đó, các đại lý áp dụng chương trình giảm giá lên tới 200 triệu đồng cho những chiếc X3 thuộc đời cũ.

Đến nay, hầu hết đại lý đều đã bán hết các phiên bản thấp của BMW X3 VIN 2024, chỉ còn tồn bản M Sport cao cấp nhất. Đây cũng là nguyên nhân đại lý trên chấp nhận áp dụng mức giảm lên tới 400 triệu đồng cho xe còn tồn.

Nội thất của BMW X3 M Sport VIN 2024 (Ảnh: H3T).

Về khả năng vận hành, BMW X3 M Sport VIN 2024 được trang bị động cơ xăng tăng áp kép, sản sinh công suất 184 mã lực và 252Nm. Thông số này thấp hơn thế hệ mới (190 mã lực và 310Nm).