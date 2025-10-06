Tình huống diễn ra vào khoảng 8h40 ngày 6/10 ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và được camera hành trình của một ô tô chạy ở làn đối diện ghi lại.

Theo đó, xe tải đang chạy thẳng thì gặp chiếc ô tô con quay đầu sang đường khá nhanh, khiến tài xế không kịp xử lý, dẫn tới va chạm nghiêm trọng.

Ô tô con quay đầu bất cẩn, "nộp mình" cho xe tải (Video: Hoàng Phương).

Tình huống trong clip tưởng chừng đơn giản nhưng có lỗi mà nhiều tài xế mắc phải, đó là thiếu quan sát thận trọng khi quay đầu xe, gây xung đột giao thông với các xe đang đi thẳng.

Bên cạnh đó, ô tô con đã quay đầu ở phần vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường.

Theo Khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, không được quay đầu xe ở các vị trí sau: phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, hầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.

Về việc xử lý vi phạm, Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì mức phạt là 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Kinh nghiệm rút ra cho các tài xế nói chung từ tình huống trên là cần chú ý quan sát biển báo, vạch kẻ đường để không quay đầu xe ở nơi không được phép quay đầu; chọn vị trí và thời điểm phù hợp để không gây cản trở giao thông. Khi quay xe, cần có tín hiệu rõ ràng và chú ý quan sát, nhường đường cho các xe đang đi thẳng.