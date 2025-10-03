Xe container lùi bất cẩn, hai cô gái phải bỏ xe máy chạy thoát thân

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 3/10, nhưng hiện chưa rõ địa điểm.

Theo hình ảnh do camera giám sát của một nhà bên đường ghi lại, hai cô gái đi xe máy đã dừng ở bên đường và mải nhìn về phía sau, không chú ý chiếc xe container phía trước đang lùi.

Trong khi đó, tài xế bất cẩn và không có sự hỗ trợ quan sát phía sau, nên xe container đã cuốn xe máy vào gầm.

May mắn là cô gái điều khiển xe máy đã được kéo ra ngoài kịp thời (Video: CTV).

Kinh nghiệm rút ra từ tình huống trên là người điều khiển xe hai bánh cần lưu ý tránh di chuyển vào khu vực điểm mù của ô tô cỡ lớn, như xe tải, xe container... Đó là các vị trí ở sát hai bên và trước, sau xe.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: Indian Auto).

Nhiều mẫu xe hiện đại được trang bị hệ thống phát hiện điểm mù, giúp giảm nguy cơ va chạm do điểm mù bằng cách phát tín hiệu cảnh báo nếu có chướng ngại vật nằm trong vùng tài xế không thể quan sát qua gương hay bằng mắt thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi xe có các công cụ hỗ trợ quan sát tối đa, gồm gương, camera và cảm biến, chỉ có sự cẩn trọng mới giúp tài xế tránh nguy cơ tai nạn, đặc biệt là khi điều khiển các xe siêu trường, siêu trọng.

Với trường hợp đi lùi như tình huống trong clip trên, tài xế xe container nên nhờ người hỗ trợ quan sát và dẹp đường phía sau để đảm bảo an toàn.