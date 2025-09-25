Ô tô tải lùi bất cẩn, đẩy văng xe máy suýt vào gầm ô tô khác

Tình huống diễn ra vào ngày 22/9 tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, và được camera giám sát ghi lại.

Theo đó, tài xế đã bất cẩn không đóng nắp thùng sau xe tải và khi lùi từ vỉa hè ra đường thì có người đi xe máy chạy tới, dẫn tới va chạm. Xe máy văng xa vài mét, suýt va chạm với một ô tô khác lưu thông cùng thời điểm.

Nạn nhân nằm bất động trên xe máy, hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Ô tô tải lùi bất cẩn, đẩy văng xe máy (Video: CTV).

Trong tình huống trên, tài xế đã quá bất cẩn, chủ quan khi lùi xe tải ra đường trong điều kiện trời tối, đông phương tiện qua lại mà không nhờ người hỗ trợ dẫn đường và cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện chạy cắt ngang qua đuôi xe.

Bên cạnh đó, việc không đóng cửa thùng xe trước khi di chuyển khiến cửa thùng giống như lưỡi dao di động, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế xe tải không đóng cửa thùng khi xe đang di chuyển sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng. Nếu mắc lỗi này và gây tai nạn giao thông, thì mức phạt là 30-50 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người đi xe máy dù chỉ đi thẳng cũng cần luôn tập trung quan sát hai bên để phòng các tình huống bất ngờ như trong clip hoặc, có người đi bộ chạy sang đường, có xe phía trước chuyển hướng...

Khi thấy có xe đi lùi từ trong vỉa hè hoặc lề đường ra thì cả ô tô và xe máy đều nên giảm tốc độ, nếu cần thì dừng hẳn lại để nhường đường, đợi tới khi xe lùi xong mới đi tiếp, vì người điều khiển phương tiện chạy lùi bao giờ cũng khó quan sát hơn khi tiến.