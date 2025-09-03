Vượt bất cẩn trên đường đèo, cô gái đi xe máy ngã lao vào đầu xe container

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 1/9 ở khu vực đèo Sài Hồ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn.

Nếu không có pha đánh lái kịp thời của tài xế xe container, thì có lẽ đã xảy ra một tai nạn đáng sợ (Nguồn video: OFFB).

"Kỹ năng sống (tư duy) của bạn gái đi xe máy quá kém. Trường hợp phía trước có chướng ngại vật, lại đang đi song song với xe to thì phải phanh, đi chậm lại để xe to đi qua rồi mình mới vượt lần lượt. Vượt xe container kiểu thế này thì khác gì phó mặc mạng sống cho may rủi", tài khoản K.S. bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thành viên Phạm Tú cũng có ý kiến tương tự: "Trường hợp này thấy có người đi bộ làn trong mà sao cô gái không chịu quan sát mà giảm tốc nhỉ? May mà bác tài xe tải đi chậm và tập trung quan sát nên đã kịp đánh lái. May mà phía đối diện không có xe khác, không thì oan gia".

Trong khi đó, nick Nguyễn Huy nhận xét: "Trong trường hợp này, cô gái đi xe máy đã thấy người đi bộ từ xa và muốn vượt, nhưng không đủ tốc độ. Đến khi gặp chỗ cần phải lách ra là đúng lúc 3 điểm ngang hàng, phanh cũng không kịp, thấy khả năng là đâm vào người đi bộ, nên liều lách ra luôn".

"Nói chung thấy ô tô to thì né ra cho lành. Đây là vấn đề kỹ năng tham gia giao thông. Theo ý kiến cá nhân tôi, công tác đào tạo sát hạch bằng lái xe còn lỏng lẻo nên mới dẫn tới những tình huống xử lý kém như thế này", tài khoản Đức Duy nêu ý kiến.

Kinh nghiệm chung rút ra cho người điều khiển xe máy nói chung từ tình huống trong clip trên là cần thận trọng, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông cùng xe siêu trường, siêu trọng. Nếu cần vượt các loại xe này thì hãy xác định xem có đủ điều kiện an toàn không, bao gồm tốc độ, khoảng cách, khả năng quan sát và chướng ngại vật.