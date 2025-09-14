Nổi bật tuần qua: Xe máy lao thẳng vào xe container đang chuyển hướng

Xe máy không giảm tốc độ, lao thẳng vào xe container đang chuyển hướng

Dù có thể quan sát thấy chiếc xe container đang chuyển hướng từ phía xa, cặp đôi chở nhau bằng xe máy vẫn không giảm tốc độ nên đã lao thẳng vào chiếc xe này.

Tình huống giao thông đã gây ra nhiều tranh cãi về phương tiện có lỗi, khi nhiều ý kiến cho rằng tài xế container đang chuyển hướng phải nhường đường cho xe đi thẳng. Tuy nhiên, không ít người cho rằng xe container đã vào giao lộ trước nên người đi xe máy có lỗi trong tình huống này.

Xe máy không giảm tốc độ, lao thẳng vào xe container đang chuyển hướng (Video: OFHP).

Người đàn ông đầu trần, phóng xe máy vượt đèn đỏ tự gây tai nạn

Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy vượt đèn đỏ tốc độ cao đã tự đâm vào dải phân cách cứng và ngã xuống đường.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội.

Người đàn ông đầu trần, phóng xe máy vượt đèn đỏ tự gây tai nạn (Video: Văn hóa giao thông).

Tình huống va chạm giữa 2 xe container gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Tài xế chiếc container đi trước đã có tình huống bật đèn xin nhan và chuyển làn gấp mà không quan sát phía sau, cùng thời điểm một chiếc container khác đi ở làn trong đang vượt lên với tốc độ cao, dẫn đến tình huống va chạm mạnh giữa hai phương tiện.

Đoạn video đã gây ra nhiều tranh cãi về việc phương tiện nào có lỗi trong tình huống này.

Tình huống va chạm giữa 2 xe container gây tranh cãi về phương tiện có lỗi (Video: Camera giao thông).

Tài xế bán tải điều khiển xe đi ngược chiều ở lối vào cao tốc

Dường như tài xế chiếc xe bán tải đã đi nhầm lối vào cao tốc nên đã có tình huống điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều để quay trở lại. Tình huống giao thông xảy ra ở lối vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Tài xế bán tải điều khiển xe đi ngược chiều ở lối vào cao tốc (Video: OFFB).

Chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh trên đường phố Hà Nội

Chiếc xe máy kéo theo xe ba gác ở phía sau, chất theo đống hàng hóa cồng kềnh quá khổ khiến nhiều người đi đường phải choáng váng.

Chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh trên đường phố Hà Nội (Video: Otofun).

Ô tô leo qua dải phân cách cứng để tránh đoạn đường bị ùn tắc

Để tránh đoạn đường bị ùn tắc, tài xế chiếc xe SUV đã điều khiển xe leo qua dải phân cách cứng để chuyển sang làn đường bên ngoài. Tình huống xử lý này đã suýt dẫn đến một vụ va chạm.

Ô tô leo qua dải phân cách cứng để tránh đoạn đường bị ùn tắc (Video: Văn hóa giao thông).

Cặp đôi đi xe máy phóng nhanh, quẹt ngã người đi bộ giữa đường

Cặp đôi đi xe máy phóng nhanh, không làm chủ được tay lái đã quẹt ngã người đàn ông đang đi bộ. Điều đáng nói, người đàn ông này dường như cũng đang ở tình trạng thiếu tỉnh táo và đang đi bộ ra giữa đường.

Cặp đôi đi xe máy phóng nhanh, quẹt ngã người đi bộ giữa đường (Video: OFFB).

Nữ tài xế xử lý đầy khó hiểu, tông ngã xe máy dựng bên đường

Không rõ vì lý do gì, nữ tài xế đã cài số lùi khiến chiếc ô tô lao vọt về phía sau, tông ngã một chiếc xe máy đang dựng ven đường. May mắn, chiếc xe này đã dừng lại thay vì tiếp tục vọt về phía sau gây ra tai nạn cho người đi đường.

Nữ tài xế xử lý đầy khó hiểu, tông ngã xe máy dựng bên đường (Video: Giao thông văn minh).

Xe tải vượt ẩu, suýt gây tai nạn đối đầu trong đêm

Mặc dù đoạn đường cong và đêm tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe tải vẫn có tình huống lấn làn để vượt hết sức nguy hiểm, suýt gây ra một vụ tai nạn đối đầu.

Xe tải vượt ẩu, suýt gây tai nạn đối đầu trong đêm (Video: OFFB).

Bò thả rông trên cao tốc suýt gây tai nạn liên hoàn

Một con bò vô chủ đi lang thang trên đường cao tốc buộc tài xế ô tô phải chuyển làn gấp để tránh. Nếu xảy ra tai nạn trong tình huống này, không rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm?