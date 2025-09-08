Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 6/9 trên đường tỉnh 825 đoạn qua địa phận phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô ghi lại ở giao lộ, dù đã đi quá đoạn mở dải phân cách, người đàn ông đã điều khiển xe máy cố luồn lách qua các khe hẹp để sang đường, không ngần ngại vòng qua đầu xe container đang lăn bánh.

Người đàn ông đi xe máy liều mạng luồn lách cắt ngang đầu xe container (Nguồn video: GTVM).

Trong tình huống này, xe máy đã đi vào vùng điểm mù, tài xế không thể quan sát, dẫn tới việc người đàn ông suýt chút nữa bị cuốn vào gầm xe. Sau va chạm, người đi xe máy đã tranh cãi có vẻ như đổ lỗi cho tài xế xe container và lấy điện thoại ra quay chụp lại hiện trường.

Đây là kiểu luồn lách "điền vào chỗ trống" khá quen thuộc của nhiều người đi xe máy, do không nhận thức được sự nguy hiểm của "điểm mù", hoặc chủ quan cho rằng tài xế ô tô sẽ nhìn thấy và phanh được.

Kinh nghiệm rút ra từ tình huống trên là người điều khiển xe hai bánh cần lưu ý tránh di chuyển vào khu vực điểm mù của ô tô cỡ lớn, như xe tải, xe container... Đó là các vị trí ở sát hai bên và trước, sau xe.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: Indian Auto).

Nhiều mẫu xe hiện đại được trang bị hệ thống phát hiện điểm mù, giúp giảm nguy cơ va chạm do điểm mù bằng cách phát tín hiệu cảnh báo nếu có chướng ngại vật nằm trong vùng tài xế không thể quan sát qua gương hay bằng mắt thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi xe có các công cụ hỗ trợ quan sát tối đa, gồm gương, camera và cảm biến, chỉ có sự cẩn trọng mới giúp tài xế tránh nguy cơ tai nạn.

Các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần tránh di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn. Ngoài ra, cần tránh di chuyển quá gần hoặc chạy song song các loại xe này. Nếu không tránh được, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn lọt vào gương chiếu hậu của xe cỡ lớn, để người lái có thể nhìn thấy.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển mô-tô, xe gắn máy chuyển hướng sai quy định và gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.