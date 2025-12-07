Ô tô tải quay đầu sai quy định, kéo toác đầu xe 7 chỗ

Tình huống diễn ra vào ngày 5/12 ở gần khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, chiếc xe tải đã quay đầu ở trước vòng xuyến, dẫn tới va chạm nghiêm trọng với một ô tô 7 chỗ.

Ô tô tải quay đầu sai quy định, va toác đầu xe 7 chỗ (Nguồn video: CTV).

Ở các vị trí có vòng xuyến như trong clip trên, trước khi vào vòng xuyến thường có biển báo hình tròn, màu xanh có mũi tên chỉ vòng tròn, báo "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến", là biển hiệu lệnh bắt buộc phải tuân theo. Khi người điều khiển phương tiện gặp biển này và muốn quay đầu thì phải vào vòng xuyến, không được quay đầu trước vòng xuyến.

Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô mắc lỗi quay đầu xe không đúng nơi quy định.

Nếu vi phạm lỗi quay đầu xe trái quy định mà gây ùn tắc giao thông thì người điều khiển ô tô bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu vi phạm lỗi này mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển ô tô bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

"Xe tải quay đầu sợ quá, đã sai chỗ còn lao ầm ầm như "cướp đường". Chắc tài xế cũng quen kiểu "xe to đè xe bé", nghĩ xe Carnival sẽ phải nhường đường. Thôi thì lần này "trả học phí" cho nhớ lâu vậy", tài khoản Hoàng Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Cả hai cùng nhận bài học đắt giá. Xe trắng đi trước đã dừng lại để nhường đường cho xe quay đầu mà xe 7 chỗ còn cố vượt lên. Tài xế xe tải chắc nghĩ các xe đang nhường xe tải quay đầu trước, tranh thủ "cướp đường" luôn nhưng nào ngờ...", tài khoản Thanh Tân nêu ý kiến.

Trong khi đó, tài khoản Quang Trung nhận xét: "Xe tải quay đầu như vậy là quá ẩu, quá nguy hiểm rồi, nhưng tài xế xe 7 chỗ cũng không tập trung quan sát hay sao mà không thấy phanh sớm khi có chướng ngại vật vậy? Biết là xe đi thẳng không sai, nhưng thấy có xe cắt ngang đường như vậy thì phải giảm tốc sớm hơn, chứ đằng này còn vượt cả xe có "cam" để nhao lên. Đây là kiểu đi của nhiều người; bất chấp xe trước sang đường, quay đầu, cứ lách qua để vượt. Nhanh chậm gì vài chục giây mà phải lao vào nguy hiểm vậy?".

Tài khoản Hoàng Lam đồng tình: "Quan điểm của em là an toàn cho mình trước đã và cố gắng không để xe mình bị va chạm. Còn đã "toác đầu" thế kia là nhỡ việc rồi, cứ nghĩ nhanh đc 5-7 giây nhưng mà giờ thành chậm quá rồi".