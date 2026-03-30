Chiếc Hilux có giá quy đổi chỉ hơn 400 triệu đồng được độ phong cách Brabus

Hilux Champ từ lâu đã được xem như “tấm toan trắng” dành cho giới độ xe, nhưng điều đó cũng không ngăn Toyota tiếp tục sáng tạo để tăng sức hút cho mẫu xe bán tải giá rẻ nhất của mình.

Dự án mới nhất của hãng lấy cảm hứng từ Brabus, mang đến cho mẫu xe "ngựa thồ" phong cách mạnh mẽ, ấn tượng thông qua bộ bodykit tùy chỉnh, cùng hàng loạt nâng cấp hậu mãi.

Phiên bản độ đặc biệt của Hilux (Ảnh: Toyota Thái Lan).

Xuất hiện tại Triển lãm Ô tô quốc tế Bangkok (BIMS 2026), chiếc Hilux độ này không thu hút được nhiều sự chú ý bằng những mẫu xe đình đám hơn như Land Cruiser FJ hay Hilux Travo. Tuy nhiên, đây lại là một trong những biến thể đáng chú ý nhất của Hilux Champ tính đến thời điểm hiện tại, kết hợp giữa chất thực dụng vốn có với phong cách đường phố.

Phần ngoại thất "lột xác" chính là tâm điểm. Cản trước và sau được thiết kế lại, vòm bánh xe mở rộng, lưới tản nhiệt sơn cùng màu thân xe giúp tổng thể chiếc Hilux trông bề thế hơn.

Trong khi đó, các chi tiết màu đen bóng tạo điểm nhấn tương phản, gồm hốc gió trên nắp ca-pô và dải đèn LED gắn trên nóc gợi liên tưởng đến những chiếc Mercedes-AMG G63 do Brabus nâng cấp.

Phiên bản Hilux Champ được mệnh danh là "ngựa thồ" trở nên chất chơi hơn với gói nâng cấp đặc biệt của Toyota (Ảnh: Toyota Thái Lan).

Bộ mâm thép tiêu chuẩn của Hilux Champ được thay bằng mâm hợp kim đa chấu của Lenso, đi kèm lốp địa hình cỡ lớn. Gầm xe được nâng cao hơn, giúp tăng khả năng vượt địa hình, nhưng sẽ khiến việc lên xuống xe khó hơn. Do đó, xe được trang bị bậc lên xuống bằng nhôm sơn đen ở hai bên và phía sau, hỗ trợ việc ra vào cabin hoặc tiếp cận thùng hàng.

Toyota không công bố thông tin chi tiết hơn về bản độ đặc biệt này, nhưng decal dán dọc thùng xe cho thấy nhiều khả năng đây là sản phẩm của hãng độ Thái Lan Azzy Autoparts.

Ở bên trong, chiếc xe được trang bị vô-lăng lấy từ Hilux thế hệ mới và bổ sung màn hình giải trí. Nội thất được nhấn nhá bằng các chi tiết màu đỏ trên bảng táp-lô, cùng cặp ghế thể thao bọc da và Alcantara.

Cản sau được làm mới (Ảnh: Toyota Thái Lan).

Không có thông tin cụ thể, nhưng chiếc xe này nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L nguyên bản, cho công suất 148 mã lực, truyền động tới bánh sau thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Dựa trên hình ảnh, có thể phán đoán bản độ này được phát triển từ nền tảng Super SWB của mẫu Hilux Champ. Nếu đúng, đây sẽ là biến thể nhỏ nhất trong dòng Hilux, với chiều dài 4.520mm.

Tại Thái Lan, mẫu Hilux Champ Super SWB có giá khởi điểm từ 615.000 baht (tương đương 492 triệu đồng), trong khi bản tiêu chuẩn có giá chỉ từ 519.000 baht (khoảng 415 triệu đồng).

Theo ông Noriaki Yamashita, Chủ tịch Toyota Motor Thái Lan, bộ đôi Hilux Revo và Hilux Champ chiếm tới 48,7% thị phần phân khúc bán tải tại nước này trong năm 2025 - mức cao kỷ lục.