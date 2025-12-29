Cá nhân cho thuê xe tự lái sai quy định có nguy cơ bị phạt tới 30 triệu

Vào các dịp nghỉ lễ dài ngày, thị trường cho thuê ô tô tự lái thường trở nên sôi động hơn, nhất là trong bối cảnh giá vé máy bay đắt đỏ. Để né nghĩa vụ thuế, bảo hiểm và gia tăng lợi nhuận, nhiều người thực hiện cho thuê xe cá nhân dưới danh nghĩa "cho mượn xe" hoặc giao dịch bằng thỏa thuận miệng, sử dụng các mẫu hợp đồng dân sự đơn giản thay vì hợp đồng kinh doanh chuyên nghiệp để lách luật.

Bên cạnh đó, theo quy định từ ngày 1/1/2025, đơn vị cho thuê xe tự lái không được phép bố trí lái xe cho người thuê. Để tránh bị coi là kinh doanh vận tải hành khách, một số cá nhân lách luật bằng cách giới thiệu tài xế dưới danh nghĩa người quen hoặc ký hai hợp đồng tách biệt việc thuê xe và thuê tài xế.

Nếu bị phát hiện, các hành vi vi phạm trên bị phạt rất nặng.

Cho thuê xe tự lái sai quy định có thể bị phạt tới 30 triệu đồng (Ảnh: Gia An).

Cụ thể, Điều 15 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ như sau:

Phạt tiền 8-10 triệu đồng đối với cá nhân, 16-20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện thực hiện hành vi vi phạm không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để tự lái với người thuê.

Phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với cá nhân, 20-30 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Bố trí lái xe cho người thuê phương tiện để tự lái;

- Không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện tự lái với bên thuê để kinh doanh vận tải bằng ô tô, vận tải nội bộ;

- Ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải bằng ô tô, vận tải nội bộ mà không thể hiện nội dung không kèm người lái xe với bên thuê.

Phạt tiền 28-30 triệu đồng đối với cá nhân, và 56-60 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện thực hiện hành vi vi phạm cho thuê phương tiện khi người thuê phương tiện để tự lái không có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe cho thuê.

Ngoài ra, nếu không làm hợp đồng rõ ràng theo đúng quy định pháp luật về việc kinh doanh cho thuê xe tự lái thì chủ xe có nguy cơ phải chịu trách nhiệm phạt nguội cho các lỗi vi phạm của người thuê, cũng như trách nhiệm dân sự/hình sự nếu không may xảy ra tai nạn nghiêm trọng.