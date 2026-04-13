Cách tra cứu lỗi phạt nguội giao thông, tránh mất tiền vì cài nhầm ứng dụng

Tra cứu trên điện thoại di động

Để tra cứu trên điện thoại di động thông minh (smartphone), bạn cần cài đặt VNeTraffic. Đây là ứng dụng được phát triển bởi Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), trực thuộc Bộ Công an, theo ủy quyền của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT).

VNeTraffic hiện có cả phiên bản dành cho smartphone chạy Android lẫn iOS. Người dùng Android có thể tải ứng dụng trên Google Play và người dùng iOS tải ứng dụng trên App Store.

Sau khi cài ứng dụng, người dùng cần đăng ký và đăng nhập (trực tiếp hoặc thông qua tài khoản VNeID định danh mức 2).

Để tra cứu lỗi phạt nguội vi phạm giao thông trên ứng dụng VNeTraffic, bạn thao tác theo các bước sau:

Các bước tra cứu phạt nguội lỗi vi phạm giao thông trên VNeTraffic.

Ngoài hỗ trợ tra cứu phạt nguội, ứng dụng VNeTraffic còn cung cấp danh sách số điện thoại đường dây nóng của Cục CSGT cũng như lực lượng CSGT tại từng địa phương. Người dùng có thể liên hệ để phản ánh sự cố như lỗi đèn giao thông hoặc báo cáo tai nạn.

Tra cứu trên máy tính

Để tra cứu phạt nguội vi phạm giao thông trên máy tính, bạn có thể truy cập trang web của Cục CSGT tại đây.

Sau khi truy cập trang web, bạn điền biển kiểm soát phương tiện của mình, chọn loại phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp điện), và nhấn nút "Tra cứu".

Lưu ý, cần điền biển số xe liền mạch, không thêm dấu "." hay dấu "-".

Có thể tra cứu phạt nguội vi phạm giao thông trên trang web của Cục CSGT từ máy tính hoặc smartphone (Ảnh chụp màn hình).

Nếu phương tiện không vi phạm, trang web sẽ thông báo "Không tìm thấy dữ liệu vi phạm. Vui lòng thử lại sau”.

Nếu phương tiện có lỗi phạt nguội, trang web sẽ hiển thị chi tiết lỗi, thời gian, địa điểm ghi nhận và tình trạng xử lý (đã nộp phạt hay chưa). Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp địa điểm tiếp nhận hồ sơ xử lý để người dân liên hệ nộp phạt.

Chủ xe nên chủ động kiểm tra định kỳ để kịp thời xử lý, tránh phát sinh tiền chậm nộp, dồn nhiều lỗi cùng lúc khiến mức phạt tăng cao, hoặc bị từ chối đăng kiểm.

Tránh mất tiền vì cài nhầm ứng dụng tra cứu

Chủ phương tiện lưu ý chỉ sử dụng hai cách chính thống nêu trên để tra cứu miễn phí, tránh cài đặt các ứng dụng khác yêu cầu đăng ký tài khoản trả phí.

Các ứng dụng không chính thống thường dùng "mồi nhử" như quảng cáo tính năng xem camera giao thông trực tiếp, kèm lời mời dùng thử miễn phí trong vài ngày.

Nhiều người không đọc kỹ đã nhấn vào nút "Tiếp tục dùng miễn phí", vô tình đăng ký tài khoản trả phí (thường được gọi là "tài khoản VIP"). Điều này đồng nghĩa với việc cho phép ứng dụng tự động trừ tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thẻ tín dụng đã liên kết.

Nếu phát hiện bị trừ tiền tự động do các ứng dụng tra cứu kiểu này, người dùng cần hủy đăng ký gói dịch vụ, thay vì chỉ gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại.

Có thể thực hiện việc hủy đăng ký gói dịch vụ thu phí trên Google Play hoặc phần Cài đặt (Settings) trên iPhone và iPad.