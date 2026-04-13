Xe bán tải Trung Quốc "phả sức nóng" lên Ford Ranger và Toyota Hilux

BYD đáp trả Ford bằng những con số ấn tượng

Chỉ hơn một năm sau khi chính thức ra mắt thị trường Australia, mẫu BYD Shark 6 đã tạo dựng được chỗ đứng khá vững chắc tại đây, trở thành đối thủ đáng gờm của Ford Ranger, Toyota Hilux và Mazda BT-50. Mẫu xe này thậm chí còn đứng thứ 18 về doanh số tại Australia vào năm ngoái.

Shark 6 có thể sẽ làm đảo lộn trật tự trên thị trường xe bán tải Australia khi vừa sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, vừa có trang bị động cơ mạnh mẽ (Ảnh: BYD).

Khả năng kéo vẫn là một điểm yếu của Shark 6, nhưng điều đó có thể sẽ thay đổi với sự xuất hiện của phiên bản Shark 6 Performance.

Thời điểm ra mắt cũng đáng chú ý. Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần sau khi CEO Jim Farley của Ford công khai chê bai các mẫu bán tải Trung Quốc như Shark 6 về khả năng đáp ứng tiêu chuẩn “ngựa thồ”.

“Họ chưa có hàng chục năm kinh nghiệm như Ranger hay Hilux. Họ không có đầy đủ hiểu biết về khung gầm, khả năng kéo, tải trọng và kinh nghiệm thực tế”, ông Farley chia sẻ với trang Drive.

Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng phiên bản mới của Shark dường như được tinh chỉnh để đáp trả ít nhất một phần những nhận định này.

Về động cơ, phiên bản tiêu chuẩn Shark 6 Premium sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (plug-in hybrid) với động cơ 4 xi-lanh tăng áp 1.5L, cho công suất 430 mã lực và mô-men xoắn 650Nm. Trong khi đó, bản Shark 6 Performance được nâng cấp lên động cơ hybrid 4 xi-lanh tăng áp 2.0L, nâng công suất lên 469 mã lực và 700Nm.

Sức mạnh tăng thêm giúp xe tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 5,5 giây, nhanh hơn mức 5,7 giây của bản tiêu chuẩn.

Về sức kéo, BYD Shark 6 Performance có khả năng kéo tối đa 3,5 tấn, cao hơn đáng kể so với mức 2,5 tấn của bản tiêu chuẩn và tương đương mức tối đa của Ford Ranger tại thị trường Australia.

Tuy nhiên, tải trọng vẫn chưa được công bố, và đây là yếu tố mà ông Farley đặc biệt nhấn mạnh khi nhận xét về Shark 6.

Ngoài sức mạnh, mẫu xe bán tải Trung Quốc còn có một số nâng cấp khác liên quan đến khả năng vận hành. BYD trang bị cho Shark 6 Performance chế độ bò (Crawl Mode) để hỗ trợ leo đá, địa hình dốc hoặc lầy sâu. Ở chế độ này, tốc độ xe được giới hạn ở 20km/h và hệ thống sẽ liên tục điều chỉnh mô-men xoắn để hạn chế tình trạng mất độ bám.

Shark 6 Performance có giá cao hơn bản Premium, khởi điểm từ 62.900 AUD (tương đương chưa đến 1,2 tỷ đồng), cao hơn 5.000 AUD so với bản tiêu chuẩn. Dù vậy, mức giá này vẫn giúp mẫu xe duy trì lợi thế cạnh tranh so với mức 71.990 AUD của Ford Ranger PHEV và 65.990 AUD của Toyota Hilux bản SR5 có sức mạnh tương đương (Hilux chưa có bản PHEV giống như Shark 6 và Ranger).

Bên cạnh bản Performance, dòng Shark 6 còn có thêm phiên bản Dynamic Cab-Chassis, hướng tới nhóm khách hàng không cần thùng xe tiêu chuẩn mà ưu tiên một thùng hợp kim chắc chắn với 8 điểm móc cố định và 2 hộp chứa đồ.

Shark 6 Dynamic Cab-Chassis có thể tùy chọn có hoặc không có thùng, sử dụng chung hệ truyền động với bản Shark 6 Premium tầm trung.

Chery làm xe bán tải diesel PHEV đầu tiên trên thế giới

Trong bối cảnh thị trường bán tải tại Australia ngày càng cạnh tranh, thương hiệu Chery của Trung Quốc tìm cách tạo sự khác biệt bằng công nghệ hybrid diesel - điện với mẫu KP31. PHEV diesel là cấu hình mà chưa có đối thủ nào khai thác.

Mẫu KP31 sắp ra mắt của Chery nhắm đến phân khúc xe bán tải cỡ trung đang rất cạnh tranh tại Australia (Ảnh: Chery).

Xe bán tải vốn là phân khúc đề cao tính thực dụng hơn kiểu dáng, nên KP31 có ngoại hình không quá nổi bật hay khác biệt. Thay vào đó, hãng tập trung vào hiệu suất, sức kéo, và trang bị nội thất.

Hệ truyền động PHEV diesel của mẫu xe bán tải này sử dụng động cơ turbodiesel 4 xi-lanh 2.5L kết hợp với mô-tơ điện. Công suất chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng cho biết động cơ diesel đạt hiệu suất nhiệt lên tới 47%, giúp giảm 10% mức tiêu thụ nhiên liệu so với các đối thủ thuần diesel.

Về khả năng tải và sức kéo, hãng xe Trung Quốc cam kết tải trọng tối đa 1.000kg và khả năng kéo 3,5 tấn, tương đương mức tiêu chuẩn của phân khúc bán tải cỡ trung.

Được phát triển trên nền tảng khung gầm rời, KP31 hướng tới đúng chuẩn một mẫu bán tải “cày kéo”. Và để đảm bảo khả năng off-road, KP31 được trang bị hệ thống khóa vi sai trước, trung tâm và sau, cùng tính năng "xoay tại chỗ" (tank turn).

Về nội thất, KP31 có các chi tiết mang tính thực dụng cao, như các tay nắm ở góc táp-lô và trụ B, các bề mặt vuông vức, thô ráp, các đầu bu-lông lục giác lộ ra ngoài... Đồng thời, công nghệ hiện đại được thể hiện qua màn hình giải trí kích thước lớn và cụm phím điều khiển điều hòa cơ học trực quan.

Không gian nội thất của KP31 dù có thiết kế thực dụng, nhưng được trau chuốt về vật liệu và chi tiết (Ảnh: Chery).

Ở phân khúc mà người dùng vốn quen với vật liệu nhựa cứng và cách bố trí đơn giản, nội thất này của Chery có thể góp phần nâng chuẩn trải nghiệm.

KP31 sở hữu vô-lăng hai chấu và màn hình giải trí cỡ lớn đặt ở trung tâm bảng táp-lô - thiết kế tương tự "đồng hương" Shark 6. Bên cạnh đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số, và phần trên bảng táp-lô được ốp vật liệu giống Alcantara.

Các nút bấm và công tắc có thiết kế “hầm hố”, với các cần gạt lớn điều khiển điều hòa cùng nhiều chức năng khác, cùng ít nhất hai núm xoay cỡ lớn cho các thiết lập. Ngay bên dưới hệ thống nút bấm là các cửa gió điều hòa dạng mảnh và hai đế sạc không dây. Chery còn trang bị cho xe ghế sưởi/làm mát.

Giá bán chưa được công bố, nhưng dự kiến có thể khởi điểm khoảng 60.000 AUD, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BYD Shark 6, Ford Ranger và Toyota Hilux. Những chiếc xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng trước cuối năm. Một phiên bản PHEV dùng động cơ xăng dự kiến sẽ ra mắt sau bản diesel.