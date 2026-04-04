BYD tuyên bố sạc 5 phút đi được 500km, BMW khuyên người dùng thận trọng

BYD vừa gây chấn động ngành xe điện khi giới thiệu công nghệ sạc siêu nhanh có công suất lên tới 1.500kW tại thị trường nội địa Trung Quốc, đạt tốc độ sạc pin gần bằng thời gian tiếp nhiên liệu của xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, trước những tuyên bố ấn tượng này, BMW vẫn tỏ ra hoài nghi.

Hệ thống sạc công suất cao của BYD được thiết kế hình chữ T như cây xăng, cho phép xe nối đuôi nhau ra vào nhanh chóng (Ảnh: BYD).

Theo BYD, mẫu Denza Z9GT có thể chạy thêm khoảng 500km chỉ sau 5 phút sạc pin, nhờ công nghệ sạc 1.500kW kết hợp với pin Blade thế hệ thứ hai của hãng.

Hệ thống này cũng dựa vào hạ tầng sạc cấp megawatt và dòng điện cực lớn để đạt được công suất tối đa nói trên. Dù nghe rất ấn tượng, ông Markus Fallböhmer, phụ trách sản xuất pin của BMW, cho rằng việc theo đuổi tốc độ sạc như vậy sẽ đi kèm những đánh đổi.

“Bạn luôn phải thận trọng với những tuyên bố kiểu này. Có thể tối ưu một chỉ số hiệu suất, nhưng sẽ phải đánh đổi những cái khác. Chúng tôi cũng có thể tăng tốc độ sạc, nhưng khi đó sẽ phải giảm những yếu tố quan trọng khác của pin. Nó giống như một chiếc chăn, nếu bạn kéo về một phía thì phía còn lại sẽ bị hở”, ông chia sẻ.

Thế hệ thứ hai của iX3 và mẫu i3 mới là các xe có tốc độ sạc nhanh nhất của BMW, với công suất tối đa 400kW. Cụ thể, mẫu i3 có thể chạy thêm 400km chỉ sau 10 phút sạc pin. BMW cho biết họ có thể đảm bảo “chất lượng và độ an toàn” ở tốc độ sạc này, và dường như đặt câu hỏi liệu BYD có làm được điều tương tự hay không.

Mẫu xe điện BMW iX3 (Ảnh: BMW).

Các lãnh đạo BMW cũng cho rằng việc đẩy tốc độ sạc lên cao hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến độ bền của pin, phạm vi hoạt động và chi phí - những yếu tố mà họ đánh giá là không cần thiết trong phần lớn nhu cầu sử dụng thực tế.

“Chúng tôi luôn tìm cách rút ngắn thời gian sạc, nhưng phải cân đối với phạm vi hoạt động, độ bền và độ tin cậy. Tất cả những yếu tố này, chúng tôi đều đảm bảo. Chúng tôi theo dõi tốc độ phát triển của thị trường Trung Quốc, nhưng mặt khác vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn. Đây là vấn đề không thể thỏa hiệp”, ông Mike Reichelt, phụ trách dòng xe Neue Klasse của BMW, cho biết.

Cuộc đua rút ngắn thời gian sạc trong ngành xe điện hiện nay khá giống với cuộc cạnh tranh giữa các hãng smartphone nhằm tăng tốc độ sạc, trong đó, các thương hiệu Trung Quốc thường đi đầu. Tuy nhiên, nếu đẩy tốc độ sạc lên quá cao, pin có thể bị nóng nhanh, kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề về quản lý nhiệt - điều mà BMW rõ ràng muốn tránh.