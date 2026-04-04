Ford Mustang Mach-E giảm gần 1 tỷ đồng, Territory có giá mới rẻ hơn CX-5

Trong đó, mẫu SUV thuần điện hiệu suất cao của thương hiệu Mỹ được giảm 900 triệu đồng, hạ giá niêm yết từ 2,599 tỷ xuống 1,699 tỷ đồng.

Trong khi đó, tất cả các phiên bản của mẫu C-SUV này giờ đây được giảm 21-23 triệu đồng. Chi tiết như sau:

Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức giảm Trend 762.000.000 739.000.000 23.000.000 Titanium 840.000.000 819.000.000 21.000.000 Titanium X 896.000.000 875.000.000 21.000.000

Giá bán mới của Ford Territory (Đơn vị: Đồng).

Ford Territory được lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2025, Mustang Mach-E và Territory bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được điều chỉnh giá niêm yết. Trong đó, đáng chú ý là giá khởi điểm mới của mẫu Territory đã dễ tiếp cận hơn so với đối thủ Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng).

Sự điều chỉnh này có thể gây "náo loạn" phân khúc C-SUV trong thời gian tới, theo nhận định của giới chuyên gia. Mazda CX-5 sở dĩ giữ thế thống trị phân khúc chủ yếu nhờ giá bán khởi điểm hấp dẫn, không chênh lệch quá nhiều so với một mẫu SUV đô thị hạng B, như Toyota Yaris Cross (cao nhất 728 triệu đồng).

Mustang Mach-E được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với duy nhất phiên bản Premium AWD (Ảnh: Đại lý Ford).

Tuy nhiên, giá bán thực tế của CX-5 thường xuyên được giảm xuống mức dưới 700 triệu đồng. Đây là lợi thế cạnh tranh mà Ford Territory khó lòng theo kịp, bởi kể từ khi có bản nâng cấp, mẫu xe này không còn được nhà sản xuất áp dụng ưu đãi giảm giá hàng tháng.

Bù lại, Territory có lợi thế là không gian rộng rãi về bề ngang, khi sở hữu chiều rộng lên tới 1.935mm, tương đương một mẫu SUV hạng D như Ford Everest (1.923mm).

Dù không có ưu đãi, mẫu xe Mỹ vẫn thường xuyên bán chạy thứ hai phân khúc, chỉ xếp sau CX-5. Sau 2 tháng đầu năm, Territory đạt tổng doanh số 2.275 chiếc, còn khoảng cách khá xa với CX-5 (3.112 chiếc), nhưng vẫn nổi bật hơn nhiều đối thủ, như Hyundai Tucson (1.775 chiếc) hay Mitsubishi Destinator (1.331 chiếc).

Nội thất của Ford Territory (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với Ford Mustang Mach-E, mẫu xe này không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam. Tuy nhiên, sản phẩm thuần điện này không dành cho khách hàng phổ thông, khi sở hữu giá bán cao và khuyết thiếu hạ tầng trạm sạc công cộng.

Xe được trang bị mô-tơ điện đặt ở hai cầu, sản sinh tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với bộ pin lithium-ion dung lượng 88kWh, Mustang Mach-E có phạm vi hoạt động tối đa 550km/lần sạc, theo thử nghiệm của hãng.

Xe có hỗ trợ sạc nhanh (DC), cho khả năng sạc pin từ 10% lên 80% trong 36 phút, với công suất 150kW. Với bộ sạc chậm (AC) 11 kW, mất 6 giờ để sạc pin từ 10% lên 80%.