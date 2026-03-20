Ranger, Hilux, Triton đều thuộc loại ô tô tải thông dụng tại Việt Nam

Tối 19/3, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) đưa ra hướng dẫn phân biệt ô tô con Pickup và ô tô tải Pickup dựa trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Dựa trên hướng dẫn của Cục CSGT, đa số mẫu xe bán tải phổ thông tại Việt Nam như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, và Isuzu D-Max đều đăng ký loại phương tiện ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53).

Cá biệt chỉ có Ford Ranger Raptor đời 2018-2021 và một số dòng xe bán tải số lượng hiếm tại Việt Nam như Ford F-150, RAM 1500 hay Toyota Tacoma là ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe, mục 2 phụ lục I Thông tư 53).

Nhóm ô tô tải Pickup

Ford Ranger là dòng xe bán tải phổ biến nhất tại Việt Nam, thường xuyên dẫn đầu phân khúc về doanh số. Tính riêng năm 2025, hãng xe Mỹ bàn giao 18.692 xe Ranger tới tay người tiêu dùng Việt. Do đó, việc xác định Ford Ranger thuộc loại ô tô tải thông dụng theo hướng dẫn của Cục CSGT tác động lớn tới người dùng mẫu xe này.

Bởi trên thực tế, đa số xe bán tải tại Việt Nam ít sử dụng với mục đích vận tải hàng hóa, mà đóng vai trò như một chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân hoặc gia đình. Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger đang được phân phối với 5 phiên bản, giá bán dao động từ 707 triệu đồng đến 1,039 tỷ đồng.

Ford Ranger Raptor hiện có giá bán 1,299 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Ranger Raptor là phiên bản hiệu năng cao của Ranger, sử dụng động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L TDCi, cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 10 cấp.

Xe sở hữu nhiều trang bị, tính năng hướng đến khả năng vượt địa hình như lốp BFGoodrich KO2, hệ thống treo sử dụng giảm xóc FOX 2,5 inch, khóa vi sai cầu sau, cùng 7 chế độ lái (Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts và Baja).

Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam tháng 1/2026. Mẫu xe này có 3 phiên bản, giá bán từ 632 triệu đồng đến 903 triệu đồng. Hướng dẫn của Cục CSGT khiến nhiều người đặt cọc mẫu xe này lo lắng vì đang trong thời gian chờ nhận xe từ đại lý.

Trong tháng 2, Toyota Hilux bất ngờ vươn lên dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam với doanh số 871 xe đến tay khách hàng. Việc nằm trong nhóm ô tô tải thông dụng có thể ảnh hưởng lớn tới kết quả bán hàng của mẫu bán tải Nhật Bản trong những tháng tới.

Tương tự Ranger và Hilux, Mitsubishi Triton cũng đăng ký loại phương tiện ô tô tải Pickup, thuộc loại ô tô tải thông dụng. Xe có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam, giá bán dao động 655-924 triệu đồng.

Mitsubishi Triton bản cao cấp nhất dùng động cơ MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 470Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh Super Select 4WD-II và hộp số tự động 6 cấp.

Isuzu D-Max kém nổi bật nhất trong nhóm xe bán tải phổ thông tại Việt Nam. Trước đây, mẫu này có phiên bản cabin đơn nhưng đã dừng bán, hiện chỉ kinh doanh 5 phiên bản cabin kép, giá từ 656 triệu đồng đến 880 triệu đồng. Cả phiên bản cabin đơn và cabin kép của Isuzu D-Max đều đăng ký loại phương tiện ô tô tải Pickup.

Nhóm ô tô con Pickup

Ford Ranger Raptor 2018-2021 là mẫu bán tải phổ thông cá biệt được đăng ký loại phương tiện ô tô con Pickup thuộc loại ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe. Ranger Raptor đời này nộp thuế trước bạ giống ô tô con và không có niên hạn sử dụng.

Đến lô xe 2022, Ranger Raptor không còn được đăng ký loại phương tiện ô tô con Pickup.

Còn lại, các mẫu xe bán tải ít phổ biến tại Việt Nam như Toyota Tacoma, Ford F-150 hay RAM 1500 đều được đăng ký loại phương tiện ô tô con Pickup.