Volvo triệu hồi ô tô trên toàn cầu vì lỗi pin, đã có trường hợp xe bốc cháy

Tập đoàn Volvo Car, thuộc sở hữu của Geely Holding (Trung Quốc), đã chính thức mở đợt triệu hồi xe trên phạm vi toàn cầu do lo ngại vấn đề an toàn của pin do nhà sản xuất Trung Quốc Sunwoda Electronic cung cấp. Động thái này diễn ra ngay sau khi một công ty con khác của Geely đệ đơn kiện Sunwoda với giá trị bồi thường lên tới hàng tỷ nhân dân tệ vì các vấn đề chất lượng pin.

Volvo khuyến cáo các chủ xe chỉ sạc tối đa 70% (Ảnh: Volvo).

Volvo xác nhận rằng 10.440 xe EX30 tại thị trường Anh bị ảnh hưởng do nguy cơ mất an toàn liên quan đến pin cao áp của Sunwoda. Con số này nằm trong tổng cộng 33.777 xe EX30 trên toàn cầu sử dụng pin Sunwoda, trong đó khoảng 0,02% thỏi pin được cho là đã gặp hiện tượng quá nhiệt.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn sau khi một chiếc Volvo EX30 bốc cháy tại đại lý ở Maceió (Brazil) vào tháng 11/2025. Chiếc xe đã bị thiêu rụi. 11 lính cứu hỏa và 4 xe chữa cháy được huy động để khống chế đám cháy.

Trước rủi ro hỏa hoạn, Volvo đã phát đi cảnh báo khẩn tới khách hàng tại nhiều thị trường, trong đó có Anh, Mỹ, Australia và Nam Phi, khuyến cáo người dùng giới hạn mức sạc pin ở 70% dung lượng để giảm nguy cơ cháy nổ trong thời gian chờ kế hoạch triệu hồi và khắc phục toàn diện từ hãng.

Tại Nam Phi, Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia đã công bố một đợt triệu hồi ảnh hưởng tới 372 chiếc Volvo EX30 phiên bản sử dụng một động cơ đốt trong để sạc pin và hai mô-tơ điện hiệu năng cao. Theo Volvo Nam Phi, nguyên nhân là lỗi tiềm ẩn trong pin cao áp, mà trong một số trường hợp hiếm có thể gây quá nhiệt khi sạc ở mức cao, dẫn tới nguy cơ giải phóng nhiệt và cháy xe.

Ngày 26/12/2025, Viridi E-Mobility Technology - công ty con của Geely phụ trách hệ thống pin - đã nộp đơn kiện nhà cung cấp pin Sunwoda, yêu cầu bồi thường 2,31 tỷ nhân dân tệ (khoảng 332 triệu USD). Sunwoda bị cáo buộc cung cấp pin lỗi trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2023.

Trước đó, Zeekr 001 phiên bản WE86 của Geely - cũng sử dụng pin Sunwoda - đã bị khách hàng khiếu nại về tốc độ sạc bị giảm và hiển thị quãng đường không chính xác. Zeekr buộc phải triển khai chiến dịch kiểm tra và thay pin miễn phí cho các xe bị ảnh hưởng, với chi phí được cho là hơn 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 145 triệu USD).

Với Volvo, sự cố pin lần này là một đòn giáng mạnh vào uy tín. Giải pháp tạm thời của hãng là khuyến cáo các chủ xe chỉ sạc tối đa 70% đã làm giảm đáng kể tầm hoạt động thực tế, khiến nhiều khách hàng không hài lòng.

Dù Volvo trấn an thị trường rằng hãng ghi nhận rất ít sự cố và rủi ro chỉ ở mức “hiếm gặp”, nhiều người dùng vẫn lo lắng.

Theo tờ Security Times của Trung Quốc, Geely Holding Group đạt doanh số toàn cầu cao kỷ lục trong năm 2025: 4.116.321 xe, tăng 26% so với năm trước - năm thứ năm liên tiếp tăng trưởng mạnh và cũng là lần đầu tiên vượt mốc 4 triệu xe/năm. Trong đó, xe năng lượng mới (NEV) đạt 2.293.099 chiếc, tăng 58%, chiếm 56% tổng doanh số và là động lực tăng trưởng chính của tập đoàn.

Riêng Volvo Car ghi nhận doanh số 710.042 xe trong năm 2025; trong đó, xe năng lượng mới đạt 323.294 chiếc, chiếm 46%.