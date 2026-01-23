VinFast Limo Green sẽ ra mắt tại Philippines, có điểm khác xe ở Việt Nam

VinFast dự kiến sẽ ra mắt hàng loạt mẫu xe mới trong năm 2026 như một phần trong kế hoạch mở rộng tại thị trường Philippines.

Cụ thể, theo trang Top Gear, hãng xe Việt cho biết sẽ giới thiệu một mẫu xe đa dụng (MPV) thuần điện cùng các dòng xe máy điện ở Philippines trong năm nay, nhưng chưa tiết lộ chính xác cái tên nào.

Tuy nhiên, hồ sơ chứng nhận do Cục Quản lý giao thông đường bộ Philippines công bố vào tháng 12/2025 đã hé lộ những thông số ban đầu của mẫu VinFast Limo Green.

Điều này cho thấy nhiều khả năng VinFast Limo Green có thể sẽ sớm ra mắt ở thị trường này.

Mẫu Limo Green đã sẵn sàng ra mắt thị trường Philippines sau khi được Cục Giao thông đường bộ của nước này cấp phép (Ảnh: VinFast).

Theo hồ sơ chứng nhận tại Philippines, Limo Green dài 4.740mm, rộng 2.123mm, cao 1.723mm, với khoảng sáng gầm 170mm và chiều dài cơ sở 2.840mm. VinFast Limo Green tại đây vẫn giữ thiết kế 7 chỗ.

Sử dụng một mô-tơ điện duy nhất, cho công suất cực đại khoảng 200 mã lực, mẫu MPV 7 chỗ này có tốc độ tối đa 140km/h.

Tầm hoạt động công bố của xe khi sạc đầy pin là 300km. Thời gian sạc pin là khoảng 8 giờ nếu sạc chậm (AC), hoặc chỉ mất 27 phút để tăng dung lượng pin từ 10% lên 70% nếu sử dụng sạc nhanh (DC).

Cấu hình pin này khác với xe Limo Green đang được bán tại Việt Nam - 450km/lần sạc, với dung lượng pin tăng từ 10% lên 70% trong 30 phút.

VinFast đang tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý và trung tâm dịch vụ tại các đô thị lớn cũng như những khu vực giàu tiềm năng của Philippines. Hiện công ty có 30 đại lý và 34 xưởng dịch vụ ở thị trường Đông Nam Á này. Danh mục sản phẩm hiện tại có các mẫu VF6, VF7 và VF9.

Để hỗ trợ dải sản phẩm thuần điện của mình ở Philippines, VinFast cũng đẩy mạnh triển khai thêm các trạm sạc thông qua mạng lưới V-Green. Việc mở rộng sẽ tập trung vào các trung tâm đô thị trọng điểm và những hành lang giao thông chính, với hệ thống sạc hỗ trợ cả phương tiện hai bánh lẫn bốn bánh.

VinFast cũng đang tiếp tục củng cố sự hiện diện của mình tại thị trường Philippines thông quan quan hệ hợp tác với Xentro Motors, cung cấp 2.000 ô tô điện VinFast chạy dịch vụ trên nền tảng Green GSM.

VinFast cam kết cung cấp cho Xentro Motors 1.000 chiếc VF e34. Công ty đã bàn giao 500 chiếc vào tháng 12/2025 và dự kiến ​​sẽ hoàn tất việc giao số xe còn lại vào tháng 3 năm nay, theo trang AutoIndustriya.

Trong khi đó, vào tháng 11/2025, VinFast đã lần đầu tiên giới thiệu Limo Green đến công chúng Indonesia trong Tuần lễ Ô tô GAIKINDO Jakarta (GJAW) 2025. Xe dự kiến có giá bán 319 triệu rupiah cho bản thuê pin (tương đương 507 triệu đồng).

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với con số 383-433 triệu rupiah (khoảng 605-684 triệu đồng) của đối thủ BYD M6, lẫn phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Hybrid (338-390 triệu rupiah - khoảng 537-619 triệu đồng).

Mẫu xe Limo Green được giới thiệu ở Indonesia (Ảnh: VinFast).

Trong khi đó, thương hiệu ô tô Việt đã chính thức xác nhận mẫu Limo Green sẽ ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 2/2026. Giá bán dự kiến ​​của Limo Green là khoảng 2 triệu rupee (khoảng 575 triệu đồng).

Tại Việt Nam, VinFast vừa giới thiệu mẫu xe VF MPV 7 - phiên bản cao cấp của Limo Green, hướng tới tập khách hàng gia đình. Xe có giá bán 819 triệu đồng (đắt hơn Limo Green 70 triệu đồng).