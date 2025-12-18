Loạt ô tô mới mở bán trong năm 2025 nhanh chóng “đốn tim” khách Việt

Trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự gia nhập của hàng chục sản phẩm mới, từ mẫu xe lần đầu mở bán cho đến những bản nâng cấp của tên tuổi cũ. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng gặt hái được thành công như những cái tên dưới đây.

VinFast Limo Green

Là sản phẩm hoàn toàn mới, mẫu MPV thuần điện đến từ thương hiệu Việt nhanh chóng thể hiện được sức hút lớn với khách hàng nội địa. Limo Green chính thức được bàn giao từ tháng 8 và ngay ở tháng 9, mẫu xe này đã “cắt mạch” số 1 phân khúc MPV suốt 3 năm của Mitsubishi Xpander.

Lượng xe VinFast Limo Green tới tay khách Việt tăng trưởng hàng tháng, từ 2.120 xe ở tháng 9, cho đến 4.160 chiếc ở tháng 11 và lập kỷ lục 9.642 xe trong tháng 11. Đây là mức doanh số cao nhất từ trước tới nay với một mẫu xe tại thị trường ô tô nước ta.

VinFast Limo Green được phân phối với giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng (Ảnh: VF).

Kết quả này nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia. Không cần chờ đến năm 2026, VinFast Limo Green đã “thần tốc” đuổi kịp Xpander với lũy kế doanh số tính đến hết tháng 11 đạt 16.146 chiếc, chỉ kém chưa đầy 1.200 xe so với sản phẩm Nhật.

Nếu tiếp tục duy trì “phong độ” như hiện tại, VinFast Limo Green có cơ hội rất lớn vượt qua Xpander và trở thành MPV bán chạy nhất năm 2025. Đây là điều mà chưa sản phẩm nào làm được suốt từ năm 2019 đến nay.

Nội thất của VinFast Limo Green (Ảnh: VF).

Mitsubishi Destinator

Lần đầu ra mắt Việt Nam vào đầu tháng 12, Mitsubishi Destinator gây chú ý khi được chốt giá bán lẻ đề xuất khởi điểm 780 triệu và cao nhất lên tới 855 triệu đồng. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc C-SUV, nhưng sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi.

Đáng nói là trong tháng 12, “tân binh” này được nhà phân phối áp dụng giá ưu đãi 739-808 triệu đồng, giảm 41-47 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức khuyến mại này góp phần thúc đẩy sức tiêu thụ của Destinator, và kết quả là 2.000 đơn đặt hàng sau một tuần mở bán, theo công bố của Mitsubishi Việt Nam.

Mitsubishi Destinator sở hữu thiết kế được xem là “phiên bản phóng to” của mẫu B-SUV Xforce (Ảnh: Nhật Minh).

Lô xe bàn giao tại Việt Nam trong giai đoạn đầu sẽ phụ thuộc vào lượng xe nhập về từ Indonesia, bởi Destinator cũng được quan tâm tại quốc gia này. Dù vậy, lượng đơn đặt hàng trên phần nào thể hiện được sức hút của "tân binh" này, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Mazda CX-5 và Ford Territory.

Ford Territory 2025

Được nâng cấp giữa vòng đời vào giữa tháng 8, Ford Territory tuy chưa thể vượt qua Mazda CX-5 nhưng vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trong phân khúc C-SUV. Từ tháng 9 đến nay, doanh số của mẫu xe này liên tục tăng trưởng; trong đó ở tháng 11, mẫu xe Mỹ thiết lập mốc kỷ lục doanh số mới: 1.539 chiếc.

Đáng nói là Territory “gặt hái” được thành tích này mà không cần đến ưu đãi giảm giá từ nhà sản xuất. Sau khi nâng cấp, Ford Việt Nam không còn hỗ trợ lệ phí trước bạ cho sản phẩm này, chỉ dành tặng cơ hội bốc thăm trúng thưởng cho khách mua xe.

Ford Territory 2025 sở hữu giá bán lẻ đề xuất dao động 762-896 triệu đồng, tăng 3-7 triệu đồng so với đời cũ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Điều này trái ngược xu hướng giảm giá ở nhóm xe gầm cao này, nhưng qua đó làm nổi bật sức hút của mẫu xe Mỹ. Như Mazda CX-5 liên tục được áp dụng giá khởi điểm ưu đãi ở mức 709 triệu đồng (giảm 40 triệu so với giá niêm yết) nhưng tại đại lý, “giá sàn” thực tế thường được hạ xuống dưới 700 triệu đồng.

Giới chuyên gia nhận định, nếu sở hữu ưu đãi tương đương, Ford Territory sẽ có thêm khả năng “so găng” cùng đối thủ Nhật Bản. Lợi thế cạnh tranh của Territory nằm ở không gian rộng rãi hơn các đối thủ, nhờ chiều rộng đạt 1.935mm, ngang một số mẫu SUV hạng D như Ford Everest.