Mazda CX-5 lại có giá khởi điểm ngang SUV hạng B, làm khó Ford Territory

Những tưởng cuộc đua ưu đãi giữa Ford Territory và Mazda CX-5 sẽ kết thúc sau khi mẫu xe Mỹ được nâng cấp vào giữa tháng 8, nhưng sang tháng 9, bộ đôi này lại một lần nữa “so kè” giảm giá. Cụ thể, Territory mới không được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, nhưng được giảm trực tiếp 20 triệu đồng tại đại lý.

Ford Territory 2025 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời với thiết kế thay đổi nhẹ và bổ sung thêm một số trang bị tiện nghi (Ảnh: Đại lý Ford).

Mức giảm trên được các showroom áp dụng cho cả 3 phiên bản, giúp giá bán thực tế của Ford Territory được hạ xuống 742-876 triệu đồng. Giá khởi điểm thực tế của Territory đã thấp hơn giá niêm yết của CX-5 tiêu chuẩn (749 triệu đồng), nhưng mẫu xe Nhật lại được nhà sản xuất hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9.

Sau khi áp dụng, giá khởi điểm của Mazda CX-5 được hạ xuống 709 triệu đồng. Nhưng thực tế, có đại lý giảm thêm 5 triệu đồng cho CX-5 tiêu chuẩn, giúp giá bán hạ xuống 704 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (cao nhất 705 triệu đồng).

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho cả những chiếc Mazda CX-5 được sản xuất trong năm 2025 (Ảnh: Đại lý Mazda).

Giới chuyên gia giải thích, nguyên nhân khiến Ford Territory 2025 dù vừa ra mắt vào ngày 15/8 đã nhanh chóng có khuyến mại giảm giá chủ yếu do thị trường đang bước vào giai đoạn thấp điểm, cụ thể là trùng với tháng Ngâu. Chính yếu tố này khiến doanh số của Territory và CX-5 đều sụt giảm trong tháng 8.

Trong đó, sức tiêu thụ của Ford Territory giảm tới 48% so với tháng 7, chỉ đạt 481 xe. Kết quả bán hàng của Mazda CX-5 giảm 35,4%, đạt 1.025 chiếc nhưng vẫn tiếp tục dẫn đầu phân khúc C-SUV.

Ở những tháng Ford Territory đời cũ còn được phân phối, giá khởi điểm của mẫu xe này được giảm 70 triệu xuống 689 triệu đồng. Không kém cạnh, giá khởi điểm của Mazda CX-5 liên tục được duy trì ở mức 690 triệu đồng để cạnh tranh (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài hai mẫu xe trên, nhiều sản phẩm khác trong phân khúc C-SUV cũng có ưu đãi trong tháng 9. Như Subaru Forester tiếp tục được nhà phân phối giảm 170-230 triệu đồng tùy phiên bản; Honda CR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với bản G và L; Hyundai Tucson được TC Motor ưu đãi lên tới 55 triệu đồng.