Mẫu SUV cạnh tranh Mazda CX-5 và Honda CR-V ra mắt khách Việt

Mẫu Subaru Forester 2025 vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 12/11 thuộc thế hệ thứ 6 - mới nhất, cạnh tranh ở phân khúc C-SUV cùng các xe như Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, Hyundai Tucson, và Kia Sportage.

Subaru Forester 2025 ra mắt thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Nhật Minh).

Xe có kích thước tổng thể dài 4.655mm, rộng 1.830mm, cao 1.730mm, trục cơ sở 2.670mm, khoảng sáng gầm 220mm, và bán kính vòng quay tối thiểu 5,4m.

Ngoại thất có những thay đổi ấn tượng như lưới tản nhiệt được thiết kế lại, kích cỡ lớn hơn, mở rộng sang hai bên, nối liền cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng bóng LED có điều chỉnh độ cao tự động. Đèn định vị LED chữ C sắc nét kết hợp với đèn sương mù LED, đèn hậu LED.

Vòm bánh xe vạm vỡ ôm lấy bộ bánh sử dụng mâm hợp kim nhôm 18 inch. Phiên bản 2.5i-S EyeSight có giá nóc thể thao, cửa sổ trời điện chống kẹt, ốp pô.

Forester 2025 có bảng màu sơn ngoại thất đa dạng nhất từ trước tới nay, với thêm 3 màu hoàn toàn mới là xám xanh ngọc trai, xanh dương ánh kim và vàng ánh kim, bên cạnh 8 màu truyền thống khác của Subaru (trong đó có màu đỏ ngọc trai lần đầu tiên áp dụng cho mẫu Forester).

Không gian bên trong xe Forester 2025 có thiết kế tương đối quen thuộc, giữ lại hầu hết đường nét từ thế hệ trước (Ảnh: Việt Hùng).

Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lẫy chuyển số. Bảng đồng hồ dạng analog truyền thống đi cùng màn hình TFT 4,2 inch đặt dọc. Màn hình cảm ứng trung tâm full-HD có kích thước 11,6 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple Carplay hoặc Android Auto.

Hàng ghế trước chỉnh điện, với ghế lái 10 hướng và ghế phụ 8 hướng. Xe sử dụng cần số truyền thống kiểu thẳng hàng, kết hợp phanh tay điện tử. Phiên bản 2.5i-S có ghế bọc da, còn bản 2.5i-L bọc nỉ.

Các trang bị tiện ích nổi bật gồm: khởi động bằng nút bấm, đèn viền nội thất, điều hòa tự động 2 vùng điều khiển bằng giọng nói, cửa gió hàng ghế sau, cổng sạc Type C và Type A ở cả hai hàng ghế, cốp điện tích hợp cảm biến đá chân. Cửa sổ trời chỉnh điện có tính năng chống kẹt, điều chỉnh được độ nghiêng kính. Phiên bản 2.5i-S có thêm sạc không dây chuẩn Qi™ và camera 360 độ.

Đuôi xe có dòng chữ Forester dập chìm (Ảnh: Nhật Minh).

Không chỉ có sự thay đổi ngoại hình, Subaru Forester 2025 mới tại Việt Nam còn có nâng cấp quan trọng về tính năng vận hành, với sự hiện diện của động cơ xăng Boxer 2.5L FB25 hút khí tự nhiên, cho công suất 182 mã lực và mô-men xoắn 247Nm, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD trứ danh làm nên tên tuổi Subaru và hộp số Lineartronic TR58 8 cấp giả lập.

Chế độ lái thông minh SI-Drive mang lại hai lựa chọn: “Intelligent” tiết kiệm và “Sport” mạnh mẽ. Trong khi đó, chế độ X-MODE 2 cấp độ sẽ hỗ trợ xe vượt địa hình khó và thoát khỏi bùn lầy, cùng hệ thống hỗ trợ đổ đèo giúp duy trì tốc độ ổn định khi xuống dốc trơn trượt.

Subaru Forester mới được trang bị hệ thống an toàn ADAS mang tên EyeSight 4.0, bổ sung camera góc rộng cho khả năng nhận diện người đi bộ và xe đạp tốt hơn, cùng các tính năng an toàn nổi bật gồm: hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS), giám sát người lái (DMS) bằng nhận diện khuôn mặt, camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi (RAB) và phân bổ mô-men xoắn chủ động.

Ngoài ra, xe sử dụng hệ thống khung xe gia cường hình nhẫn, 8 túi khí tăng cường bảo vệ hành khách, đèn pha điều chỉnh theo góc lái, gương bên phụ phi cầu hạn chế điểm mù, camera lùi, hỗ trợ dừng xe khẩn cấp.

Chiếc Subaru Forester bản cao nhất 2.5i-S EyeSight có gắn thêm bodykit chính hãng gồm nẹp trang trí ở lưới tản nhiệt, logo dạng chữ hay các chi tiết màu xanh ở cản trước/sau và thân xe.(Ảnh: Việt Hùng).

Thế hệ mới của Subaru Forester được chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan, cộng với việc động cơ được nâng cấp từ 2.0L lên 2.5L, nên giá bán cao hơn khá nhiều so với mức 969-1.199 triệu đồng trước đây.

Cụ thể, bản 2.5i-L EyeSight có giá 1,299 tỷ đồng và bản 2.5i-S EyeSight có giá 1,399 tỷ đồng. Như vậy, Subaru Forester 2025 sẽ khá "kén khách" khi đặt cạnh các đối thủ như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng)...