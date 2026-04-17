Triệu hồi xe Jaecoo J7 trên phạm vi toàn cầu

Mẫu Jaecoo J7 (Ảnh: Jaecoo).

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Vận tải Liên bang Đức (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA), Jaecoo sẽ triệu hồi 19.758 chiếc Jaecoo J7 sản xuất trong thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 8/12/2025 trên phạm vi toàn cầu.

Theo Chery - tập đoàn sở hữu thương hiệu Jaecoo, trong quá trình sản xuất, kẹp giữ bó dây điện nhánh của bộ điều khiển điện tử động cơ (ECU) trên các xe thuộc diện triệu hồi có thể chưa được cố định đúng cách.

Việc kẹp giữ không đúng quy cách kỹ thuật có thể khiến bó dây bị cọ xát theo thời gian. Nếu tình trạng mài mòn trở nên nghiêm trọng, xe có nguy cơ bị chết máy khi đang di chuyển, gây rủi ro an toàn cho người ngồi trong xe cũng như các phương tiện khác trên đường.

Giải pháp khắc phục là xưởng dịch vụ ủy quyền của hãng sẽ kiểm tra miễn phí cụm bó dây điện nhánh ECU trên toàn bộ các xe thuộc diện triệu hồi. Trong trường hợp phát hiện kẹp giữ lắp sai hoặc bó dây có dấu hiệu hư hỏng, hãng sẽ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí.

Hồi tháng 1, Chery cũng đã thông báo triệu hồi xe vì lỗi tương tự tại Trung Quốc, với số lượng 1.108 chiếc Chery Tansuo 06 (tên gọi của Jaecoo J7 tại Trung Quốc) và Tiggo 7 1.6T thế hệ mới, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 8/12/2025.

Trong khi đó, Omoda Jaecoo Australia cũng đã triệu hồi 1.028 chiếc Jaecoo J7 vì nguyên nhân tương tự, với cùng thời gian sản xuất, theo trang CarExpert.

Mẫu xe này cũng được bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, lỗi trên bắt nguồn từ quá trình lắp ráp không đúng kỹ thuật tại nhà máy ở Trung Quốc. Trong khi đó, Jaecoo J7 được phân phối tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia nên “không bị ảnh hưởng”.

Tại Việt Nam, Jaecoo J7 sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, tương tự cấu hình của Tansuo 06 tại Trung Quốc. Mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản Flagship (799 triệu đồng) và AWD (849 triệu đồng), nhưng sở hữu thông số kỹ thuật thấp hơn, với công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 275Nm.

Ngoài ra, Jaecoo J7 còn có biến thể hybrid sạc ngoài (PHEV) với giá bán 969 triệu đồng.