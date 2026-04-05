Skoda Kodiaq lần đầu bị triệu hồi tại Việt Nam

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương), Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam đã có báo cáo về việc triển khai chương trình triệu hồi đối với dòng xe Skoda Kodiaq đang được phân phối tại Việt Nam. Lượng xe bị ảnh hưởng là 100 chiếc, được sản xuất từ ngày 3/9/2024 đến ngày 22/8/2025.

Mẫu SUV cỡ D này lần đầu ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2023 và được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 2/2025. Như vậy, 100 chiếc bị triệu hồi bao gồm cả xe thuộc thế hệ cũ lẫn mới.

Theo nhà sản xuất, nguyên nhân triệu hồi được xác định là mép sắc của khung bên trong ghế trước có thể tiếp xúc với túi khí, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của túi khí bên hông khi kích hoạt.

Khi xảy ra va chạm, túi khí của các xe thuộc diện ảnh hưởng có thể không bung đúng theo thiết kế, từ đó không đảm bảo an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào liên quan đến hiện tượng này.

Người dùng có xe thuộc diện triệu hồi sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc email để chủ động sắp xếp lịch mang xe đến đại lý để kiểm tra và sửa chữa. Biện pháp khắc phục là bổ sung tấm vải bảo vệ tại vị trí mép sắc của khung bên trong hai ghế trước.

Toàn bộ chi phí kiểm tra và sửa chữa sẽ do Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam chi trả. Thời gian khắc phục mỗi xe dự kiến dao động từ 1 đến 3 giờ.

Ở phân khúc SUV cỡ D, Skoda Kodiaq không phải là sản phẩm nổi bật. Xe sử dụng nền tảng MQB Evo của Volkswagen, được ứng dụng trên các mẫu xe như Volkswagen Tiguan, Audi Q6…, đi kèm khả năng vận hành được đánh giá cao, nhưng khó thu hút khách hàng do sở hữu giá bán 1,45-1,495 tỷ đồng.

Mức giá trên thuộc tầm cao trong phân khúc. Trong khi đó, các đối thủ của mẫu xe châu Âu này có giá khởi điểm dễ tiếp cận hơn, ví dụ như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng) hay Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ đồng).