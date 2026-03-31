Lexus LX600 bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi giống trên Toyota Land Cruiser

Cụ thể, chương trình triệu hồi mới nhất của Lexus Việt Nam liên quan đến 343 chiếc SUV LX600 được sản xuất từ 22/11/2024 đến 2/12/2025.

LX600 là dòng SUV đầu bảng của Lexus tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Theo thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản, các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, người dùng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Đợt triệu hồi của Lexus Việt Nam được bắt đầu từ ngày 27/3. Người dùng có xe LX600 thuộc diện triệu hồi có thể đưa xe đến các đại lý của Lexus trên toàn quốc để tiến hành kiểm tra và sửa chữa. Khách hàng sẽ được miễn phí chi phí kiểm tra và sửa chữa. Thời gian cập nhật phần mềm điều khiển hộp số là khoảng 30 phút/xe.

Với các xe LX600 nhập khẩu không chính hãng thuộc diện triệu hồi lần này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Lexus Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Lexus sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Người dùng xe Lexus LX600 có thể truy cập vào đường dẫn: https://www.toyota.com.vn/dich-vu/kiem-tra-vin để kiểm tra xem xe của mình có thuộc diện triệu hồi lần này của hãng hay không.

Trước đó, vào năm 2024, Lexus Việt Nam cũng phát đi thông báo triệu hồi liên quan đến 395 chiếc LX600 tại thị trường Việt Nam. Các xe được sản xuất trong thời gian từ ngày 2/8/2021 đến ngày 25/12/2023 cũng với lỗi phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Cụ thể, cụm hộp số trên các xe bị ảnh hưởng sử dụng piston ly hợp để ép các đĩa ma sát ly hợp vào các đĩa thép để truyền lực từ động cơ tới các bánh xe. Khi hộp số được chuyển sang vị trí số N và áp suất được loại bỏ khỏi piston ly hợp, có khả năng đĩa ma sát ly hợp có thể không tách khỏi các đĩa thép ngay lập tức, khiến một phần công suất động cơ tiếp tục truyền tới các bánh xe.

Nếu tình trạng này xảy ra khi xe đang ở mặt bằng phẳng và nếu lái xe không đạp phanh hoặc sử dụng phanh đỗ, xe có thể di chuyển về phía trước với tốc độ thấp (lên đến 6,4km/h), điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Có thể hiểu rằng, khi chuyển về số N, xe vẫn có thể di chuyển như đang ở số D.