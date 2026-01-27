Jaecoo J7 bị triệu hồi tại Trung Quốc, xe tại Việt Nam có ảnh hưởng?

Những người dùng Jaecoo J7 tại Việt Nam có thể an tâm sử dụng, do xe không gặp phải lỗi tương tự thị trường Trung Quốc (Ảnh: Đại lý Omoda & Jaecoo).

Như Dân trí đã đưa tin, Chery đang triển khai chiến dịch triệu hồi tại Trung Quốc, áp dụng với hai mẫu Tiggo 7 1.6T và Tansuo 06. Trong đó, Tansuo 06 được phân phối tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm Việt Nam, với tên gọi Jaecoo J7.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, lỗi trên bắt nguồn từ quá trình lắp ráp không đúng kỹ thuật tại nhà máy ở Trung Quốc. Trong khi đó, Jaecoo J7 được phân phối tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia nên “không bị ảnh hưởng”.

Thực tế, chiến dịch triệu hồi của Chery tại Trung Quốc chỉ ảnh hưởng tới 1.108 xe Tansuo 06 và Tiggo 7 1.6T thế hệ mới, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 8/12/2025. Theo Chery, trong quá trình sản xuất, kẹp giữ bó dây điện nhánh của bộ điều khiển điện tử động cơ (ECU) trên các xe thuộc diện triệu hồi có thể chưa được cố định đúng cách.

Tình trạng này khiến bó dây điện bị cọ xát theo thời gian. Khi mức độ mài mòn trở nên nghiêm trọng, xe có nguy cơ chết máy trong quá trình vận hành, tiềm ẩn rủi ro an toàn đối với người ngồi trong xe cũng như các phương tiện tham gia giao thông khác.

Để khắc phục, Chery sẽ tiến hành kiểm tra miễn phí cụm bó dây điện nhánh ECU trên toàn bộ các xe thuộc diện triệu hồi. Trường hợp phát hiện kẹp giữ lắp sai hoặc bó dây có dấu hiệu hư hỏng, hãng sẽ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí.

Nội thất của Jaecoo J7 tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Omoda & Jaecoo).

Tại Việt Nam, Jaecoo J7 sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, tương tự cấu hình của Tansuo 06 tại Trung Quốc. Mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản Flagship (799 triệu đồng) và AWD (849 triệu đồng), nhưng sở hữu thông số kỹ thuật thấp hơn, với công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 275Nm.

Ngoài ra, Jaecoo J7 còn có biến thể hybrid sạc ngoài (PHEV) với giá bán 969 triệu đồng. Điểm nhấn của phiên bản này là khả năng di chuyển thuần điện lên tới 106km, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 4 lít/100km theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Dù vậy, Jaecoo J7 vẫn chưa phải là cái tên nổi bật trong phân khúc C-SUV. Phần lớn khách hàng tiếp tục dành sự quan tâm cho những mẫu xe có giá dễ tiếp cận hơn, như Mazda CX-5 từ 749 triệu đồng hay Ford Territory từ 762 triệu đồng.