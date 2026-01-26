Xe Jaecoo J7 bị triệu hồi tại quê nhà do nguy cơ chết máy

Chery đã nộp kế hoạch triệu hồi lên Cục Quản lý nhà nước về Điều tiết thị trường Trung Quốc (SAMR) đối với một số xe SUV do hãng sản xuất. Nguyên nhân là nguy cơ mất an toàn.

Theo trang Y-Auto, chương trình triệu hồi được đăng ký với mã số S2026M0007V vào ngày 23/1, phù hợp với Quy định về triệu hồi sản phẩm ô tô bị lỗi và các biện pháp triển khai.

Đợt triệu hồi này áp dụng cho 1.108 xe Chery Tansuo 06 và Tiggo 7 1.6T thế hệ mới, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 8/12/2025.

Tansuo 06 là mẫu xe được xuất khẩu ra thị trường quốc tế dưới tên gọi Jaecoo J7. Cả hai đều thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ của Chery tại Trung Quốc.

Mẫu Tansuo 06 được bán ở các thị trường nước ngoài với tên gọi Jaecoo J7 (Ảnh: Chery).

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, Tiggo 7 1.6T được phân phối với các phiên bản như Tiggo 7 Sport và Tiggo 7 Plus, có giá từ 87.900-91.900 nhân dân tệ (tương đương 330-345 triệu đồng).

Trong khi đó, Tansuo 06 sử dụng cấu hình động cơ 1.6T, với giá bán cao nhất lên tới 139.900 nhân dân tệ (tương đương 527 triệu đồng).

Theo Chery, trong quá trình sản xuất, kẹp giữ bó dây điện nhánh của bộ điều khiển điện tử động cơ (ECU) trên các xe thuộc diện triệu hồi có thể chưa được cố định đúng cách.

Việc kẹp giữ không đúng quy cách kỹ thuật có thể khiến bó dây bị cọ xát theo thời gian. Nếu tình trạng mài mòn trở nên nghiêm trọng, xe có nguy cơ bị chết máy khi đang vận hành, gây rủi ro an toàn cho người ngồi trong xe cũng như các phương tiện khác trên đường.

Chery cho biết sẽ kiểm tra miễn phí cụm bó dây điện nhánh ECU trên toàn bộ các xe thuộc diện triệu hồi. Trong trường hợp phát hiện kẹp giữ lắp sai hoặc bó dây có dấu hiệu hư hỏng, hãng sẽ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí.

Tại Trung Quốc, chủ xe cũng có thể tra cứu thông tin chi tiết về đợt triệu hồi trên website trung tâm triệu hồi chính thức của cơ quan quản lý thị trường hoặc thông qua tài khoản WeChat công khai được ủy quyền. Đợt triệu hồi này chính thức có hiệu lực từ ngày 23/1.

Tansuo 06 (hay Jaecoo J7) và Tiggo 7 1.6T đều là SUV cỡ nhỏ, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L, cho công suất khoảng 194 mã lực và mô-men xoắn 290Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.

Hai mẫu xe có sự tương đồng về kích thước, cấu hình chỗ ngồi và khả năng sử dụng trong đô thị hoặc đi dã ngoại, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược SUV của Chery tại thị trường Trung Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu Jaecoo J7 ra mắt từ đầu năm 2025, và hiện được bán với ba phiên bản. Cụ thể, bản J7 Flagship có giá 799 triệu đồng, J7 AWD giá 849 triệu đồng, và cao nhất là bản J7 PHEV (SHS) giá 969 triệu đồng.