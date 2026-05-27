Tránh ô tô từ vỉa hè ra đường, xe máy ngã lao vào ô tô khác

Tình huống diễn ra vào ngày 23/5 trên đường tỉnh 419, đoạn qua địa phận phường Chương Mỹ, Hà Nội và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, một chiếc ô tô đi từ trên vỉa hè xuống đường đã dồn ép khiến người đi xe máy đánh lái tránh sang bên trái theo phản xạ, đúng lúc một ô tô khác từ phía sau đi đến, dẫn tới va chạm.

Người đi xe máy chở trẻ nhỏ đã va vào ô tô và ngã ra đường, ngay trước mũi xe có camera hành trình, khiến tài xế xe này cũng phải lập tức đánh lái tránh. Phản ứng dây chuyền đã tạo nên tình huống giao thông nguy hiểm.

Tránh ô tô đi từ trong lề ra đường, xe máy ngã lao vào ô tô khác (Video: Anh Truong).

Đánh lái tránh là phản xạ tự nhiên để né chướng ngại vật, nhưng người điều khiển ô tô nên tập thói quen quan sát, tránh tự đẩy mình vào nguy hiểm khi có xe đi sát phía sau hoặc bên hông.

Trong nhiều trường hợp, việc giảm tốc và chấp nhận đâm vào vật cản (không phải là người) sẽ an toàn hơn đánh lái mất kiểm soát dẫn đến tai nạn liên hoàn.

"Ô tô từ trên hè xuống đường hình như không bật xi-nhan cũng không quan sát cẩn thận. Người đi xe máy đánh lái tránh bất cẩn, trong khi tài xế xe Getz quá vội vàng. Trong trường hợp này, tôi thấy cả ba đều nên đi chậm lại và chú ý quan sát hai bên, đặc biệt là xe Getz nên đợi xe làn đối diện qua rồi mới đánh ra vượt", tài khoản Hoàng Đức nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Lê Hoàng đồng tình với ý kiến này: "Xe máy xử lý tình huống non tay, thuần tuý theo bản năng, chứ không tuân thủ nguyên tắc an toàn. Thấy chướng ngại vật mà lách ra luôn như vậy rất nguy hiểm vì trên đường hỗn hợp thì bên trái khả năng cao là có ô tô".