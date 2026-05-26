Cố vượt đèn vàng ở ngã tư, xe máy gây tai nạn

Tình huống diễn ra vào ngày 25/5 trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua ngã tư giao với đường Huỳnh Văn Lũy, phường Bình Dương, TPHCM (trước đây là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Video do camera hành trình của ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại cho thấy cả hai người đi xe máy đều cố vượt qua giao lộ khi đèn đã chuyển vàng. Va chạm xảy ra khi xe ở bên phải rẽ tạt sang trái, trong khi xe ở bên trái lại đi thẳng.

Đây là tình huống giao thông mà nhiều người điều khiển ô tô và xe máy dễ mắc phải, khi muốn tranh thủ vượt qua trong những giây cuối của đèn xanh. Tuy nhiên, việc này vừa tiềm ẩn nguy cơ va chạm cao, vừa dễ khiến người điều khiển phương tiện phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Theo Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đối với tín hiệu đèn màu vàng, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng trước thời điểm tín hiệu đèn màu vàng bật sáng thì được đi tiếp.

Video cho thấy, trong tình huống trên, cả hai người đi xe máy đều đã vượt vạch dừng sau khi đèn chuyển sang màu vàng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi vượt đèn vàng cũng bị phạt như vượt đèn đỏ, với mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe máy. Nếu gây tai nạn giao thông khi vi phạm lỗi này, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Quan trọng hơn các mức xử phạt, việc tăng tốc để cố vượt đèn vàng hoặc tranh thủ vượt trong những giây cuối của đèn xanh tại giao lộ tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất cao. Đó là lý do những người cầm lái lâu năm thường chia sẻ kinh nghiệm "ba giây xanh bỏ" để vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh bị xử phạt.