Tình huống diễn ra vào ngày 11/5 trên đường Kim Đồng, tỉnh Lào Cai (thuộc địa phận thành phố Yên Bái cũ) và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, tài xế ô tô đã thiếu quan sát khi cho xe quay đầu giữa đường, dẫn tới việc va chạm, khiến người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường. Sau đó, thay vì lập tức dừng lại hoặc lùi xe, chiếc ô tô tiếp tục lao về phía trước nhưng bị xe máy chẹt dưới gầm cản lại.

Ô tô quay đầu bất cẩn, đè bẹp xe máy (Video: Phạm Văn Huấn).

May mắn là có chiếc xe máy chẹt dưới gầm đã cản chiếc xe tiếp tục di chuyển, nên người phụ nữ thoát nạn.

Tình huống trên để lại bài học kinh nghiệm quan trọng cho cả người điều khiển ô tô và xe máy nói chung.

Với người điều khiển ô tô, khi cho xe quay đầu, trước tiên cần xác định vị trí được phép quay đầu, sau đó chú ý quan sát và bật xi-nhan để báo hiệu cho các phương tiện khác. Chỉ cho xe quay đầu khi bảo đảm đủ điều kiện an toàn, đồng thời di chuyển với tốc độ chậm và liên tục quan sát xung quanh.

Trong khi đó, với người điều khiển xe máy, khi thấy ô tô đang quay đầu, nên dừng hẳn để nhường đường, đợi xe hoàn tất thao tác rồi mới di chuyển qua, phòng trường hợp tài xế ô tô bị khuất tầm nhìn, thiếu quan sát hoặc chưa vững tay lái.

Việc cố lách xe vào khoảng trống phía trước hoặc phía sau ô tô đang quay đầu không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao mà còn dễ gây ùn tắc giao thông.