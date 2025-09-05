Những mẫu ô tô bền nhất, có thể chạy hơn 400.000km chưa hỏng

Trung bình một chiếc ô tô chỉ có 8,6% cơ hội đạt mốc 250.000 dặm (hơn 400.000km), và khảo sát mới nhất của iSeeCars.com đã xác định được 30 mẫu xe bền bỉ nhất - tất cả đều có khả năng cao đạt mốc này.

Khảo sát này được iSeeCars khởi xướng từ năm 2013. Năm nay, nghiên cứu đã phân tích hơn 402 triệu xe. Quãng đường trung bình theo công-tơ-mét của mỗi mẫu được tính toán theo từng năm tuổi. Sau đó, họ xây dựng mô hình riêng để ước tính xác suất mỗi mẫu xe đạt các mốc quãng đường khác nhau.

Kết quả cho thấy Toyota Tundra là mẫu xe bền nhất, còn các mẫu Sequoia, 4Runner, Tacoma, và Highlander Hybrid chiếm các vị trí còn lại trong Top 5.

Toyota cũng là thương hiệu bền bỉ nhất, chiếm 9/30 mẫu xe có tuổi thọ cao nhất, kế đến là Honda, với 6 mẫu xe góp mặt.

SUV thống trị danh sách, với 16 mẫu, tiếp theo là 8 xe bán tải và 4 mẫu sedan.

Toyota Tundra có khả năng đạt mốc 400.000km cao gấp 4 lần so với mức trung bình (Ảnh: Toyota).

Karl Brauer, chuyên gia phân tích cấp cao của iSeeCars, cho biết, xe hiện đại ngày càng bền hơn, với 30 mẫu có 12-36% khả năng đạt mốc hơn 400.000km. Nhiều người vẫn nghĩ rằng tuổi thọ xe kết thúc ở 100.000 dặm (khoảng 160.000km), nhưng khảo sát mới của iSeeCars cho thấy, thậm chí 200.000 dặm (hơn 320.000km) cũng chưa phải là giới hạn. 9 mẫu xe đứng đầu năm nay có khả năng trên 20% đạt mốc hơn 400.000km.

Xét theo thương hiệu, Toyota, Honda, Ram, GMC, Chevrolet, Lexus và Ford đều có khả năng đạt mốc 400.000km cao hơn mức trung bình. Danh mục sản phẩm của các thương hiệu này thường có nhiều xe bán tải và SUV ba hàng ghế. Toyota và Honda dẫn đầu nhờ dải sản phẩm toàn diện, gồm cả xe con, xe bán tải và SUV.

SUV thường đáp ứng nhiều nhu cầu, nên chúng tích lũy nhiều km hơn các loại xe khác. Hầu hết các mẫu SUV bền nhất đều có thiết kế ba hàng ghế, giúp cho việc chở người, hàng hóa và kéo rơ-moóc linh hoạt. Tuy nhiên, một số mẫu SUV cỡ trung và thậm chí cỡ nhỏ cũng lọt top 20 SUV bền nhất, như Honda CR-V, Toyota RAV4 và Subaru Outback.

“Cách đây không lâu, sedan vượt quá mốc 320.000km là rất hiếm”, Brauer cho biết. “Ngày nay, đã có 11 mẫu sedan có khả năng cao đạt 250.000 dặm. Đây là tin vui cho những người mua không cần hoặc không muốn SUV, nhưng vẫn muốn giá trị tối đa.”

Từ kết quả khảo sát, ông Brauer nhận xét: “Tuổi thọ của ô tô ngày nay phản ánh sự cải tiến kỹ thuật và chất lượng chế tạo trên toàn ngành. Người mua có thể đang phải chấp nhận các mức giá xe cao kỷ lục, nhưng đổi lại, họ cũng nhận được những mẫu xe bền bỉ nhất từ trước đến nay”.