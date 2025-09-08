Loạt xe giảm giá mạnh nhất tháng Ngâu, từ vài trăm triệu cho tới cả tỷ đồng

Nửa đầu tháng 9 trùng với tháng Ngâu – dịp thấp điểm thường niên của thị trường ô tô Việt Nam, khiến cuộc đua giảm giá của nhiều mẫu ô tô có xu hướng gia tăng so với tháng trước. Trong đó, phân khúc xe phổ thông nhộn nhịp với loạt ưu đãi từ các thương hiệu như Toyota, Honda hay Mitsubishi.

Tuy nhiên, không thiếu các sản phẩm được giảm giá hàng trăm triệu cho tới cả tỷ đồng tại đại lý, như những cái tên dưới đây. Những mẫu xe được thống kê đều có mức giảm từ trên 200 triệu đồng.

Mercedes-Benz

Trong các thương hiệu xe sang, Mercedes-Benz là cái tên gây chú ý nhất khi có nhiều sản phẩm được giảm sâu chưa từng thấy, nhưng chủ yếu ở các dòng AMG hiệu suất cao.

Như mẫu Mercedes-AMG GT 53 sang tháng 9 được hãng xe Đức điều chỉnh giá niêm yết, hạ từ 6,719 tỷ xuống 4,799 tỷ đồng. Nhưng tại đại lý, giá bán thực tế của mẫu sedan hiệu năng cao này tiếp tục rớt xuống 3,999 tỷ, thậm chí có nơi chào bán 3,888 tỷ đồng với những xe được sản xuất trong năm 2022 (VIN 2022).

Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ VIN 2022 đang được giảm nhiều nhất 2,831 tỷ đồng so với thời điểm mới ra mắt vào năm 2022 (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Ngoài AMG GT 53, dòng Mercedes-AMG C 43 4Matic cũng đang có ưu đãi giảm giá khá sâu tại đại lý. Phiên bản hiệu năng cao của C-Class này được ra mắt vào năm 2023 với mức giá 2,96 tỷ đồng, được điều chỉnh hạ xuống 2,599 tỷ đồng vào năm 2024 và nay được chào bán với mức giá 1,98 tỷ đồng tại đại lý.

Trong dải sản phẩm “bình dân” hơn của Mercedes-Benz, E-Class gây chú ý khi được giảm giá tới hàng trăm triệu đồng từ đầu năm. Sang tháng 9, ưu đãi này có xu hướng gia tăng do có thông tin dòng xe này sẽ được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 10.

Mercedes-Benz E 300 AMG (bản cao cấp nhất) được giảm khoảng 600-700 triệu đồng từ những tháng đầu năm nhưng sang tháng 9, đa phần các đại lý đều chào khách mua xe với mức giảm hơn 700 triệu đồng. Thậm chí, có showroom tại Hà Nội áp dụng mức giảm 800 triệu cho E 300 AMG, hạ giá từ 2,95 tỷ xuống 2,15 tỷ đồng.

Ưu đãi giảm giá của đại lý dành cho Mercedes-Benz E-Class chủ yếu áp dụng cho những xe VIN 2023 còn tồn (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Với hai bản thấp hơn của Mercedes-Benz E-Class (E 180 và E 200), các đại lý áp dụng mức giảm dao động 300-400 triệu đồng. Các biến thể này có giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 2,09 và 2,39 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont Limited

Trong tháng 9, chương trình khuyến mại của Volkswagen Việt Nam khá “khiêm tốn”, chủ yếu tặng gói bảo hiểm và phụ kiện như bệ bước hay camera 360 độ cho một số mẫu xe. Tuy nhiên tại đại lý, dòng Teramont vẫn có chương trình riêng giúp giá bán giảm sâu.

Tham khảo một số showroom tại Hà Nội và TPHCM, các cơ sở này đồng loạt chào bán Volkswagen Teramont Limited với mức giá 1,788 tỷ đồng, tức giảm tới 350 triệu đồng so với giá niêm yết (2,138 tỷ đồng). Tuy nhiên, yếu tố cần đánh đổi là năm sản xuất, cụ thể là xe thuộc VIN 2022.

Volkswagen Teramont Limited được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Hyundai Palisade

Đối thủ của Volkswagen Teramont là Hyundai Palisade cũng có ưu đãi lớn trong tháng 9. Theo chương trình của TC Motor, mẫu SUV cỡ lớn đến từ thương hiệu Hàn Quốc được ưu đãi tới 200 triệu đồng.

Tại đại lý, có nơi giảm tới hơn 200 triệu đồng cho phiên bản Prestige 7 chỗ của Hyundai Palisade (giá niêm yết 1,559 tỷ đồng). Bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ lớn này cũng gây chú ý khi có mức giảm lên tới gần 200 triệu đồng, nhưng áp dụng cho xe VIN 2024.

Hyundai Palisade được lắp ráp trong nước (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Một đại lý tại miền Trung chào bán Palisade Exclusive 7 chỗ VIN 2024 với mức giá 1,287 tỷ đồng, tức giảm 182 triệu đồng so với giá niêm yết, và tặng kèm phụ kiện. Trong khi đó, một showroom tại Hà Nội chỉ giảm 144 triệu đồng cho phiên bản này, hạ giá còn 1,325 tỷ đồng, nhưng áp dụng cho xe VIN 2025.

Subaru Forester

Trong các dòng xe phổ thông, Subaru Forester là một trong những mẫu xe được giảm giá sâu nhất. Ưu đãi tháng 9 của mẫu C-SUV này không thay đổi so với tháng trước, vẫn giảm giá 170-230 triệu đồng tùy phiên bản, chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi 2.0 i-L 969.000.000 170.000.000 799.000.000 2.0 i-L EyeSight 1.099.000.000 200.000.000 899.000.000 2.0 i-S EyeSight 1.199.000.000 230.000.000 969.000.000

Chi tiết ưu đãi giảm giá của Subaru Forester (Đơn vị: Đồng).

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của Forester vẫn tương đối cao so với một số đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Ford Territory (từ 762 triệu đồng) (Ảnh: Đại lý Subaru).

Subaru Forester hiện hành được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nhà máy này đã chính thức đóng cửa vào cuối năm 2024. Sau khi lô xe hiện hành được bán hết và thế hệ mới của mẫu C-SUV này được ra mắt tại Nhật Bản, xe sẽ được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ xứ sở hoa anh đào.

Khi chuyển sang nhập Nhật, giá bán lẻ đề xuất của Subaru Forester có thể lên tới 1,4 tỷ đồng do không được miễn thuế nhập khẩu như các nước thuộc khối ASEAN, theo dự đoán của giới chuyên gia.