Xe điện hóa lần đầu tiên bán chạy hơn xe xăng tại Australia

Australia có thể khởi động hơi chậm trong cuộc đua chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong truyền thống sang xe chạy điện, nhưng tốc độ hiện tại khá nhanh. Dữ liệu bán hàng mới nhất cho thấy người tiêu dùng nước này đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện hóa. Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số xe điện hóa đã vượt xe chạy xăng trong một tháng.

Đây có thể là một bước ngoặt lớn, mở đường để 2026 trở thành năm đầu tiên mà xe sử dụng pin, còn gọi là xe điện hóa (gồm hybrid tự sạc, hybrid sạc ngoài, và xe thuần điện), vượt qua xe động cơ đốt trong truyền thống về doanh số cả năm.

Xe điện hóa đang gia tăng thị phần tại Australia (Ảnh minh họa: Volkswagen).

Riêng trong tháng 12/2025, người Australia đã mua 35.058 xe điện hóa, nhỉnh hơn một chút so với 34.559 xe chạy xăng.

Tính cả năm 2025, tổng doanh số xe điện hóa tại Australia đạt 355.887 chiếc, chiếm 28,6% toàn thị trường. Trong đó, xe thuần điện (BEV) đạt 103.270 chiếc, tương đương 8,3% thị phần.

Phần lớn động lực cho đà tăng này đến từ sự xuất hiện của ngày càng nhiều các hãng xe Trung Quốc, với danh mục sản phẩm mở rộng nhanh và giá bán cạnh tranh. Những thương hiệu như BYD, Geely, MG, Xpeng và Zeekr đang dẫn đầu làn sóng này.

Nhu cầu với xe điện Trung Quốc được dự báo sẽ còn tăng mạnh hơn trong năm nay tại Australia, khi hàng loạt mẫu xe điện cỡ nhỏ, giá rẻ sẽ sớm có mặt trên thị trường, như Nio Firefly, Geely EX2 và BYD Atto 1.

Dù xe điện hóa đang tăng trưởng nhanh, nhưng xe chạy xăng vẫn chiếm thị phần lớn nhất. Trong năm 2025, Australia đã tiêu thụ 475.279 xe xăng, tương đương 38,3% tổng doanh số. Xe diesel cũng duy trì sức hút, với 29,4% thị phần, gần như không thay đổi trong 5 năm qua.

So với một thập kỷ trước, bức tranh thị trường đã thay đổi mạnh mẽ. Năm 2015, xe xăng chiếm tới 67% thị phần, cho thấy thói quen tiêu dùng và cấu trúc thị trường đã dịch chuyển rất lớn chỉ trong vòng 10 năm.

Ô tô hybrid truyền thống (hybrid tự sạc) cũng có một năm bùng nổ với 199.133 xe bán ra, chiếm 16% thị phần. Trong khi đó, xe hybrid sạc ngoài (PHEV) dù vẫn là phân khúc nhỏ nhưng đã có những bước tiến lớn: doanh số 53.484 xe, tương đương 4,3% thị trường, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn với các công nghệ chuyển tiếp giữa xăng và điện.