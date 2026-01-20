Xe hybrid lên ngôi giữa thời kỳ "quá độ" của điện hóa ô tô

Khách Việt mua nhiều xe hybrid hơn trong năm 2025

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), các hãng xe thành viên tiêu thụ tổng cộng 14.534 xe hybrid trong năm 2025, tăng 67,7% so với năm 2024. Dù thị trường còn nhiều mẫu xe hybrid khác không được công bố doanh số, nhưng con số trên vẫn phản ánh được thị hiếu.

Doanh số năm 2025 của phần lớn các mẫu xe hybrid đang được mở bán trên thị trường (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Công nghệ xăng lai điện (hybrid) không còn xa lạ với khách Việt, nhưng có độ phổ biến chưa cao, do cấu hình này thường xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất của một dòng xe và có giá bán không rẻ. Dù vậy, người dùng vẫn đón nhận mạnh mẽ loại phương tiện này trong năm 2025, thể hiện được xu thế chuyển đổi “xanh” trên thị trường, bên cạnh sự bùng nổ của các dòng ô tô điện.

Doanh số của các dòng xe hybrid tăng trưởng ở năm 2025 một phần do sự hiện diện của một số sản phẩm mới như Honda HR-V e:HEV hay Suzuki Swift 2025. Hầu hết các mẫu xe hybrid đều ghi nhận doanh số tăng trưởng trong năm 2025, ngoại trừ Toyota Yaris Cross HEV và Corolla Altis HEV.

Honda HR-V e:HEV lần đầu ra mắt khách Việt vào tháng 4/2025, sở hữu giá bán lẻ đề xuất 869 triệu đồng nhưng vẫn bán chạy hơn một mẫu xe cùng cỡ như Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu đồng) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục là Toyota Innova Cross HEV với 3.021 xe được tiêu thụ, tăng 22,7% so với năm 2024. Đáng chú ý, phiên bản này được hãng xe Nhật điều chỉnh giá niêm yết tăng 15 triệu ngay từ đầu năm, lên mức 1,005 tỷ đồng và ít khi có khuyến mại.

Đuổi sát ở vị trí thứ 2 là “người em” Toyota Corolla Cross HEV với doanh số cả năm 2025 đạt 2.926 chiếc, tăng 82,6% so với năm ngoái. Yếu tố chủ yếu tạo nên sức hút của mẫu xe này là chương trình ưu đãi từ nhà phân phối, cụ thể là mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ được áp dụng trong nhiều tháng cuối năm.

Trong năm 2025, có những tháng Toyota Corolla Cross HEV ghi nhận sức tiêu thụ tốt nhất phân khúc hybrid (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài những cái tên kể trên, Honda CR-V Hyrid (e:HEV) và Toyota Camry HEV cũng gây chú ý với doanh số cả năm 2025 vượt mốc 1.500 chiếc, dù có giá bán lẻ đề xuất từ 1,2 tỷ đồng trở lên. Trong đó, doanh số của Camry HEV tăng mạnh so với năm 2024 chủ yếu do mẫu xe này được ra mắt vào cuối năm 2024.

Về Honda CR-V e:HEV, doanh số của mẫu xe này gặp hạn chế trong hai tháng cuối năm 2025, do hãng ngừng nhập xe về Việt Nam, nhằm chuẩn bị chuyển sản phẩm này sang lắp ráp trong nước. Điều này khiến CR-V e:HEV có hiện tượng khan hàng dịp cuối năm, dẫn đến tình trạng “bia kèm lạc” khoảng 50 triệu đồng tại một số đại lý.

Honda CR-V e:HEV bản lắp ráp trong nước dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 1 và sẵn sàng bàn giao từ tháng 2. Giá bán của xe nhiều khả năng sẽ không chênh lệch với bản nhập khẩu, theo một số nguồn tin (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong năm 2025, có tới hơn 10 mẫu xe hybrid được giới thiệu tới khách Việt. Trong đó, nhóm xe Trung Quốc gây chú ý khi có nhiều dòng hybrid sạc ngoài (PHEV) với cách thức hoạt động khác với công nghệ truyền thống.

Cụ thể, động cơ xăng trên những mẫu xe như Lynk & Co 08, BYD Sealion 6 hay Jaecoo J7 PHEV chủ yếu đóng vai trò bổ trợ, ngược lại mô-tơ điện đảm nhận nhiệm vụ chính giúp xe vận hành. Đó là lý do các dòng PHEV của Trung Quốc sở hữu phạm vi hoạt động lớn ở chế độ thuần điện, và có khả năng “ăn xăng như ngửi” khi kết hợp giữa xăng và điện.

Năm 2026, xe điện và hybrid song hành trong lộ trình giảm phát thải

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, BYD Sealion 6 (PHEV) có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,1 lít trong 100km đầu tiên (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bước sang năm 2026, xe hybrid được dự báo tiếp tục đóng vai trò “cầu nối” quan trọng trong quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh tại Việt Nam.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc cho ô tô điện vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện và chính sách ưu đãi đang được xây dựng theo lộ trình dài hạn, hybrid trở thành lựa chọn dung hòa giữa yêu cầu giảm phát thải, tiết kiệm nhiên liệu và thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Cùng với việc các hãng xe mở rộng danh mục sản phẩm, gia tăng tỷ lệ lắp ráp trong nước và từng bước thích ứng với các định hướng môi trường, xu hướng tiêu dùng năm 2026 nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự song hành rõ nét giữa xe điện và hybrid, trước khi thị trường tiến tới giai đoạn điện hóa sâu rộng hơn.