Pajero Sport “cất kho” gần 4 năm, rao bán hơn 1,1 tỷ đồng gây tranh cãi

Tại phân khúc SUV cỡ D, Mitsubishi Pajero Sport không phải là một cái tên quá nổi bật, thậm chí đã nhiều tháng liên tiếp không có doanh số, đại lý chỉ phân phối các phiên bản dành cho khách hàng dự án.

Dù vậy, những chiếc Pajero Sport đã qua sử dụng vẫn thu hút được sự quan tâm nhất định từ phía người dùng.

Chiếc xe trong bài viết này cũng vậy, nhưng chủ yếu gây tranh cãi về mức giá sang nhượng hơn 1,1 tỷ đồng. Người bán khẳng định chiếc Pajero Sport đời sản xuất 2022 này “mới 100%”, vì đã cất kho gần 4 năm với ODO (số km đã sử dụng) chỉ 12km, dù đã từng ra biển.

Chiếc xe được rao bán thuộc phiên bản 4x4 (2 cầu) cao cấp nhất (Ảnh: Bùi Tùng).

Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, Mitsubishi Pajero Sport 4x4 2022 có giá sang nhượng trung bình tiệm cận 1 tỷ đồng. Do đó, không ít người cho rằng giá bán của chiếc xe kể trên có phần không phù hợp.

Tài khoản mạng xã hội Nguyễn Phi bình luận: “Dù gì nó cũng mất 4 đời rồi, giá này thì…”. Bên cạnh đó, nickname Quang Tung hài hước chia sẻ: “Chắc bác đăng bài 4 năm trước giờ mới được duyệt”.

Chiếc Mitsubishi Pajero Sport sau khi được “spa” cẩn thận để lên sàn giao dịch (Ảnh: Bùi Tùng).

Dù vậy chỉ sau vài ngày đăng tải, người bán cho biết chiếc xe này đã nhanh chóng tìm được chủ mới. Nếu số ODO thực tế chỉ 12km, chiếc xe này sẽ thu hút được những người dùng dành nhiều cảm tình cho dòng Mitsubishi Pajero Sport.

Tuy nhiên, việc cất kho gần 4 năm không đồng nghĩa với chất lượng xe “mới 100%” như tuyên bố của người bán. Những kho bãi để xe trong môi trường kín như hầm thường có độ ẩm cao nên dù ít sử dụng, những chiếc ô tô phủ bụi lâu ngày vẫn có độ xuống cấp nhất định theo thời gian, đặc biệt là phần gầm xe.

Nội thất của xe như mới, ghế da có độ phồng, mịn, không có vết nhăn (Ảnh: Bùi Tùng).

Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Pajero Sport 2022 là khối động cơ dầu Mivec, dung tích 2.4L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai cầu. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 430Nm.

Thông số trên không quá ấn tượng so với đối thủ trực tiếp như Ford Everest Titanium 4x4 (209 mã lực và 500Nm). Với giá bán lẻ đề xuất cao nhất lên tới 1,345 tỷ đồng và ít khi có khuyến mại, Pajero Sport khó trở thành lựa chọn của số đông.

Cụm đồng hồ hiển thị số ODO 12km (Ảnh: Bùi Tùng).

Trong cả năm 2025, Mitsubishi Pajero Sport chỉ tiêu thụ được 180 chiếc, thấp nhất phân khúc SUV hạng D và thường xuyên góp mặt trên danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất Việt Nam.