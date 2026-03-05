Mang ô tô máy dầu 16 năm tuổi đi đăng kiểm, tôi nhận kết quả bất ngờ

Sau vài ngày làm nội dung liên quan đến phương pháp kiểm định khí thải mới, tôi quyết định mang chiếc Kia Sorento máy dầu đời 2010 của người nhà đi đăng kiểm để tự mình trải nghiệm.

Tôi không trực tiếp sử dụng chiếc xe này, nên cũng tò mò với kết quả kiểm định khí thải của một cỗ máy dầu có tuổi đời bước sang năm thứ 16.

Trung tâm đăng kiểm vẫn đông như thường lệ nhưng lượt xe được giải quyết rất nhanh chóng, do các vấn đề về cập nhật phần mềm mới hay nghẽn mạng khi cấp giấy chứng nhận điện tử đã được giải quyết (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chiếc Kia Sorento 2010 này được bảo dưỡng gần nhất cách đây vài nghìn km. Chủ xe cho biết duy trì đều đặn việc thay dầu động cơ, lọc dầu, nước làm mát và các vật tư tiêu hao theo định kỳ.

Riêng lọc gió động cơ, chủ xe sử dụng loại lọc gió dầu và được vệ sinh đều đặn sau mỗi 10.000km. Loại lọc này giúp động cơ đạt hiệu suất đốt cháy cao hơn, lọc sạch hơn so với lọc gió giấy, đặc biệt với các loại bụi mịn.

Nhờ đó, động cơ vận hành ổn định, tiếng garanti (vòng tua không tải) đều, không ghi nhận dấu hiệu bất thường khi vận hành.

Chiếc Kia Sorento 2010 tôi mang đi đăng kiểm đã lăn bánh hơn 200.000km (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khi đến lượt tôi, đăng kiểm viên có nói qua về phương pháp kiểm định khí thải mới. Sau đó, họ tiến hành kiểm tra sơ bộ trước khi cắm đầu đo, đảm bảo bộ điều tốc hoạt động tốt rồi mới bắt đầu thực hiện hạng mục gia tốc tự do, tức đạp ga tối đa để đo lượng phát thải.

Ngoài ra, tôi cũng không phải ký thêm cam kết gì.

Trên thiết bị của đăng kiểm viên, tôi thấy máy báo tua máy lên tới 4.500 vòng/phút, nhưng lượng khí thải xả ra từ ống pô vẫn không quá đục, không có muội. Khi tôi nộp xong phí kiểm định, đăng kiểm viên thông báo chiếc Kia Sorento 2010 đã vượt qua bài kiểm định khí thải, tiếp tục tiến vào các bước tiếp theo.

Đăng kiểm viên dán tem chứng nhận kiểm định mới lên chiếc Kia Sorento 2010 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Kết quả, chiếc Kia Sorento 2010 này đạt chuẩn khí thải mức 5, khá bất ngờ so với một chiếc xe máy dầu có tuổi đời lên tới gần 16 năm. Thực tế, Sorento 2010 được hãng xe Hàn Quốc định vị là sản phẩm toàn cầu, mở bán tại nhiều thị trường trong đó có châu Âu.

Do đó, khối động cơ dầu 2.0L trên chiếc xe này vốn đã được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5. Xe sử dụng turbo tăng áp eVGT, có van EGR và bầu lọc DPF.

Đến nay Việt Nam mới siết chặt quy định khí thải, nên dù là xe đời cũ, song chiếc Sorento này vẫn không khó để vượt qua kiểm định.

Theo quy định mới từ ngày 1/3, ô tô sản xuất trong giai đoạn 1999-2016 cần đạt khí thải mức 2, nhưng chiếc Kia Sorento 2010 được dán tem chứng nhận mức 5 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trên mạng xã hội, không ít người dùng cũng cảm thấy bất ngờ khi mang xe đời cũ đi đăng kiểm nhưng lại được chứng nhận khí thải mức 5. Có thể thấy, chỉ cần xe được bảo dưỡng định kỳ đúng theo khuyến cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam là không khó để vượt qua kiểm định khí thải.

Một người dùng ô tô chia sẻ thông tin chiếc xe đời 2017 nhưng đạt chuẩn khí thải mức 5 (Ảnh chụp màn hình).

Trước khi kiểm định khí thải người dùng xe động cơ đốt trong nói chung và máy dầu nói riêng cần lưu tâm, đó là nên giữ máy nổ đều và động cơ đạt tới nhiệt độ làm việc tối ưu (80-900C tuỳ từng dòng xe) trước khi bắt đầu đo.

Nếu động cơ vừa khởi động khi còn nguội mà đạp ga hết hành trình ngay lập tức, các chi tiết cơ khí có thể phải chịu tải lớn hơn bình thường. Nguyên nhân là khi đó dầu bôi trơn chưa kịp lưu thông và phủ đều toàn bộ bề mặt ma sát, đồng thời động cơ cũng chưa đạt nhiệt độ làm việc tối ưu.

Trong trạng thái này, khả năng bôi trơn và độ ổn định vận hành của động cơ chưa đạt mức tối ưu, do đó nguy cơ phát sinh sự cố kỹ thuật có thể tăng lên.