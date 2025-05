Tiêu thụ xe điện toàn cầu tăng mạnh, Trung Quốc chiếm hơn một nửa

Bất chấp những bất ổn do các mức thuế mới, doanh số xe điện hóa vẫn đang bùng nổ, với xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) đạt những con số kỷ lục.

Các thị trường như Trung Quốc và châu Âu đang chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của xe điện (Ảnh minh họa: Carscoops).

Doanh số xe sạc điện toàn cầu đã vượt mốc 4,1 triệu xe trong 3 tháng đầu năm. Và giờ đây, với thêm số liệu tháng 4 được cập nhật, tổng doanh số trong 4 tháng đầu năm đã đạt mức ấn tượng 5,6 triệu chiếc, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường RhoMotion.

Riêng trong tháng 4, đã có 1,5 triệu xe điện hóa được bán ra, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là doanh số này giảm nhẹ (12%) so với tháng 3, cho thấy đợt mua sắm ồ ạt nhằm tránh tác động thuế quan có thể đã hạ nhiệt.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường xe sạc điện toàn cầu, với tổng cộng 3,3 triệu xe BEV và PHEV bán ra trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số tháng 4 giảm 9% so với tháng 3, nhưng vẫn tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cần lưu ý rằng Mỹ và Trung Quốc gần đây đã công bố giảm thuế đối với một số mặt hàng, bao gồm việc gỡ bỏ và tạm dừng áp dụng một số loại thuế trong 90 ngày. Tuy nhiên, động thái này chủ yếu ảnh hưởng đến linh kiện ngành ô tô, vì các mức thuế áp lên xe điện từ thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn được duy trì.

Tăng trưởng doanh số xe điện tại thị trường Bắc Mỹ được đánh giá là ổn định, dù không bùng nổ. Trong 4 tháng đầu năm, doanh số xe sạc điện đã đạt khoảng 600.000 chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù không có số liệu chi tiết cho từng quốc gia, nhưng các báo cáo cho thấy doanh số tại Mexico đã gần như tăng gấp đôi kể từ đầu năm.

Dưới đây là thống kê doanh số xe sạc điện toàn cầu trong 4 tháng đầu năm theo từng khu vực thị trường:

Sau một năm 2024 đầy khó khăn đối với doanh số xe sạc điện tại châu Âu, tình hình năm nay đã sáng sủa hơn nhiều. Trong 4 tháng đầu năm, doanh số đã tăng 25%, đạt 1,2 triệu xe. Trong đó, xe thuần điện là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất - 29% từ đầu năm đến nay, cao hơn mức tăng 16% của xe hybrid cắm sạc.

Các quốc gia như Đức (+42%), Italy (+56%), Tây Ban Nha (+57%) và Anh (+32%) đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện ấn tượng. Tuy nhiên, thị trường Pháp vẫn gặp khó khăn, với doanh số giảm 14% kể từ đầu năm, nguyên nhân chủ yếu do chính phủ cắt giảm ưu đãi cho người tiêu dùng.