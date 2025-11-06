Thương hiệu xe sang Trung Quốc sẽ chinh phục thị trường "không cần giá rẻ"

Nhà sản xuất xe năng lượng mới (NEV) lớn nhất thế giới BYD sẽ giới thiệu thương hiệu xe sang Yangwang tại thị trường Trung Đông vào đầu năm 2026. Phó chủ tịch Stella Li của BYD cho biết, sau đó các mẫu Yangwang cũng sẽ tiến vào châu Âu và châu Mỹ.

Danh mục sản phẩm hiện tại của hãng gồm xe off-road hạng sang, một mẫu sedan và mẫu xe thể thao nhanh nhất thế giới.

Yangwang U8 phiên bản Arabian Edition (Ảnh: Yangwang).

Thương hiệu Yangwang được BYD giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 1/2023, định vị ở phân khúc cao cấp nhất của tập đoàn. Sản phẩm đầu tiên là mẫu xe off-road U8, giá 1.089.000 nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD, hay gần 4 tỷ đồng).

Sau đó, lần lượt xuất hiện siêu xe U9, sedan U7 và SUV cỡ lớn U8L ra mắt. Theo China EV DataTracker, Yangwang đã giao tổng cộng 2.341 xe đến với khách hàng tại Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay. Sắp tới, thương hiệu này sẽ chính thức bước ra thị trường quốc tế.

Ngày 5/11, IT Home đưa tin bà Stella Li công bố tại buổi họp báo ở Trịnh Châu rằng Yangwang sẽ có mặt tại Trung Đông từ đầu năm 2026, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình toàn cầu của thương hiệu xe sang này. Sau đó, Yangwang sẽ tiếp cận thị trường châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Trước đây, bà Stella Li từng hé lộ rằng thương hiệu Yangwang sẽ tới Anh vào năm 2027. BYD cũng từng úp mở việc đưa mẫu Yangwang U8 vào thị trường Brazil. Ở nước ngoài, Yangwang được kỳ vọng có thể trụ được ở phân khúc đắt đỏ nhất, đối đầu với những cái tên như Bentley, Rolls-Royce, Range Rover, BMW, Mercedes-Benz và thậm chí cả Ferrari.

Tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ trở thành thị trường quốc tế đầu tiên của Yangwang. BYD hợp tác với Al-Futtaim Electric Mobility để phân phối mẫu Yangwang U8 tại đây. Xe được bán với duy nhất một phiên bản Arabian Edition có giá 650.900 AED (177.230 USD hay 4,6 tỷ đồng). Để so sánh, Range Rover tại UAE có giá 510.000 AED (138.870 USD hay 3,6 tỷ đồng).