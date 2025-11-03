Ô tô điện Trung Quốc có khả năng "đánh bật" nhiều hãng xe phương Tây

CEO Jim Farley của Ford từ lâu đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với xe điện Trung Quốc. Cách đây một năm, ông từng tiết lộ rằng mình đang lái Xiaomi SU7, và rất yêu thích chiếc xe này. Vài tháng sau, ông nhận xét ngành ô tô Trung Quốc là “khiêm tốn”. Giờ đây, phát biểu của ông trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình CBS Sunday Morning, CEO của Ford so sánh ngành ô tô Trung Quốc hiện nay với Nhật Bản thập niên 80 của thế kỷ trước, nhưng “ở cấp độ mạnh mẽ hơn nhiều.”

CEO Jim Farley của Ford cho rằng, Trung Quốc hiện có năng lực sản xuất đủ để cung cấp xe cho toàn bộ thị trường Bắc Mỹ (Ảnh minh họa: Motor1).

“Hiện nay, các nhà máy sẵn có ở Trung Quốc có đủ công suất để phục vụ toàn bộ thị trường Bắc Mỹ, và có thể khiến tất cả chúng ta phá sản. Nhật Bản trước đây cũng chưa từng đạt đến quy mô như vậy, vì thế mức độ rủi ro hiện nay đối với ngành công nghiệp ô tô là hoàn toàn khác”, ông Farley nói.

Ông cũng thừa nhận rằng những chiếc xe Trung Quốc hiện nay là sản phẩm ô tô mà người Mỹ thực sự muốn mua. Farley gọi chiếc SU7 mà ông đang sử dụng là xe chất lượng cao với trải nghiệm kỹ thuật số tuyệt vời. Ông cho biết sẽ vẫn lái nó, vì xe điện Trung Quốc chính là đối thủ. “Muốn đánh bại họ, chúng ta phải hiểu rõ họ”, ông nói.

Chính suy nghĩ đó đã thúc đẩy Farley thay đổi chiến lược của Ford, hướng tới việc phát triển các mẫu xe điện nhỏ hơn, giá rẻ hơn. Đầu năm nay, hãng tuyên bố sẽ triển khai hệ thống sản xuất mới, cho phép ra mắt một mẫu bán tải điện giá khoảng 30.000 USD trước khi mở rộng danh mục sản phẩm xe điện.

Đây là "canh bạc lớn" của Ford, nhưng cần thiết nhằm trực tiếp đối phó với sức ép từ ngành ô tô Trung Quốc, bất chấp việc Mỹ áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ nước này.

Dù hàng rào thuế quan gần như ngăn chặn hoàn toàn xe điện giá rẻ Trung Quốc vào Mỹ, Ford vẫn đang bán mẫu Mustang Mach-E tại Trung Quốc và muốn duy trì khả năng cạnh tranh ở thị trường này.

Ông Farley từng phát biểu hồi đầu năm rằng xe điện Trung Quốc có “công nghệ bên trong vượt trội”, và các nhà sản xuất ô tô đang ở trong một cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc, không chỉ trong lĩnh vực xe điện. "Nếu thua, Ford sẽ không còn tương lai”, ông nói.

Trong khi đó, cựu CEO Carlos Tavares của Stellantis dự báo trong thập kỷ tới sẽ chỉ còn 5-6 hãng xe toàn cầu trụ lại. Ông này cũng cảnh báo rằng các hãng xe Trung Quốc có thể “giải cứu” ngành ô tô châu Âu khỏi suy thoái, nhưng với cái giá không nhỏ.

Theo ông, những cái tên có khả năng trụ lại bao gồm Toyota, Hyundai, BYD và một hãng Trung Quốc khác, có thể là Geely. Các thương hiệu còn lại nhiều khả năng sẽ bị thâu tóm bởi các tập đoàn lớn này.

Chia sẻ với tờ Financial Times, ônh nói: “Có rất nhiều cánh cửa đang mở ra cho người Trung Quốc. Vào ngày mà một hãng xe phương Tây lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, nhà máy sắp đóng cửa và người lao động xuống đường biểu tình, sẽ có một hãng xe Trung Quốc xuất hiện và nói: "Tôi sẽ mua lại và giữ việc làm cho họ". Khi đó, họ sẽ được xem như những người hùng”.

Ông Tavares có khá nhiều kinh nghiệm trực tiếp với các doanh nghiệp Trung Quốc. Chính ông là người thúc đẩy Stellantis mua 20% cổ phần của Leapmotor, giúp thương hiệu này mở rộng ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Leapmotor có thể đã chấp nhận thương vụ này vì họ muốn "thâu tóm" Stellantis trong tương lai”.

Cựu CEO của Stellantis cũng chỉ trích chính sách ô tô của Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là lệnh cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035. Theo ông, quy định này đã khiến các hãng xe đầu tư hàng trăm tỷ euro vào điện hóa mà có thể là lãng phí.