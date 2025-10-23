Lãnh đạo tập đoàn ô tô Mỹ thừa nhận phải học Trung Quốc cách làm xe điện

Ngành công nghiệp ô tô đã bước sang một giai đoạn mới; ở đó, những trật tự cũ không còn là bảo chứng cho vị thế thống trị nữa. Đã qua cái thời mà các hãng xe truyền thống có thể xem nhẹ các đối thủ mới đến từ Trung Quốc.

Giờ đây, một nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ như General Motors (GM) nhận ra rằng cần phải hành động nhanh hơn và tư duy sắc bén hơn nếu muốn bắt kịp các “ông lớn” xe điện Trung Quốc. Theo lời lãnh đạo công ty, điều đó đồng nghĩa với việc phải có khả năng ra mắt xe mới với tốc độ mà trước đây từng được xem là bất khả thi.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có khả năng phát triển sản phẩm mới với tốc độ cực nhanh (Ảnh minh hoạ: Reuters).

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện có khả năng phát triển một mẫu xe mới chỉ trong 22 tháng, nhanh hơn đáng kể so với thời gian 32-48 tháng của các hãng phương Tây. Giờ đây, ngay cả General Motors (GM) cũng phải thừa nhận: Nếu muốn cạnh tranh, họ cần học hỏi tốc độ này.

Trong một cuộc trò chuyện trên podcast với trang InsideEVs, ông Mark Reuss, Chủ tịch GM, cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta có thể học được rất nhiều từ tốc độ đó. Tôi không cho rằng việc bắt chước nhau hay hạ giá để cạnh tranh là hướng đi đúng, nhưng rõ ràng là chúng ta cần nhanh hơn”.

Ông Reuss cho biết các hãng xe Trung Quốc có lợi thế nhờ chuỗi cung ứng linh hoạt và tập trung, cùng khả năng chia sẻ nền tảng và nhà cung cấp linh kiện, giúp họ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng nếu không tự sản xuất được pin thì bài toán lợi nhuận vẫn là thách thức lớn.

“Họ liên tục so sánh, học hỏi và sao chép nhau, rồi nhanh chóng đưa vào sản xuất. Đó là một chu kỳ cực nhanh. Nhưng trừ khi bạn bán cả pin, thì rất khó để kiếm lời trong môi trường đó”, ông Reuss nói.

GM không phải nhà sản xuất ô tô duy nhất muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển xe điện. Tháng trước, Audi cho biết họ sẽ áp dụng tốc độ “China speed” để phát triển mẫu TT thế hệ mới, dự kiến chỉ mất 30 tháng kể từ khi dự án được duyệt.

Trong khi đó, BMW tuyên bố rằng ngay cả các hãng xe Trung Quốc cũng không thể theo kịp tiến độ của họ trong quá trình phát triển dòng Neue Klasse. Hãng xe Đức cho biết sẽ ra mắt 40 mẫu xe mới và phiên bản nâng cấp chỉ trong hai năm tới, nhấn mạnh rằng cuộc đua tốc độ trong phát triển xe điện toàn cầu đang thực sự bước vào giai đoạn quyết liệt.