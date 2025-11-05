Hãng xe Trung Quốc xuất xưởng ô tô bay từ dây chuyền đầu tiên trên thế giới

Công ty con Aridge thuộc Xpeng Motors vừa cho xuất xưởng chiếc “Land Carrier” đầu tiên tại nhà máy ở khu Hoàng Phố, Quảng Châu (Trung Quốc), đánh dấu việc khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt ô tô bay mô-đun đầu tiên trên thế giới, theo tuyên bố của hãng.

Chiếc Land Carrier của Xpeng rời dây chuyền sản xuất ô tô bay đại trà đầu tiên trên thế giới (Ảnh: Aridge).

Sản phẩm đầu tiên này sẽ được dùng cho các chuyến bay thử nghiệm, nhằm kiểm chứng hiệu suất và quy trình chế tạo, trước khi bắt đầu bàn giao quy mô lớn vào năm tới.

Nhà máy có diện tích khoảng 120.000m², được thiết kế để sản xuất ô tô bay dạng mô-đun của Xpeng - một phương tiện có thể tách rời giữa mô-đun mặt đất và mô-đun bay.

Phần mô-đun mặt đất, còn gọi là “xe mẹ”, có kết cấu 3 trục, 6 bánh, dẫn động 4 bánh, đánh lái cầu sau, vừa có khả năng chở tải tốt, vừa vượt địa hình linh hoạt. Xe dài 5,5 mét, rộng 2 mét, cao 2 mét, để vừa các bãi đậu xe tiêu chuẩn và chỉ cần bằng lái xe bình thường là có thể điều khiển.

Phần mô-đun bay là máy bay điện 6 cánh quạt kép dạng ống; thân và cánh quạt bằng sợi carbon để cân bằng giữa độ bền và trọng lượng nhẹ. Khoang lái dạng panorama 270 độ, mang lại tầm nhìn rộng.

Xpeng AeroHT là sản phẩm bao gồm một ô tô để đi trên đường bộ, và một thiết bị bay lên thẳng, có hai chỗ ngồi, chạy bằng điện (Ảnh: Xpeng).

Nhà máy sản xuất ô tô bay dạng mô-đun của Xpeng bao gồm 5 xưởng chính: vật liệu composite, động lực, lắp ráp, sơn, và hoàn thiện.

Tại xưởng composite, Xpeng sản xuất các bộ phận sợi carbon như cánh quạt, tay đòn và tấm sàn, với sản lượng mục tiêu 300 tấn/năm - mức cao nhất thế giới trong ngành hàng không dân dụng.

Xưởng động lực lắp ráp và kiểm tra các cụm nâng và điều khiển bay, sử dụng dây chuyền tích hợp đầu tiên trên thế giới dành cho động cơ điện và rotor, với hệ thống truy xuất dữ liệu tự động cho mọi linh kiện.

Các bộ phận thân thiết bị bay được ghép nối bằng kỹ thuật liên kết nguội, gồm tán đinh và keo dán công nghiệp.

Trong khi đó, xưởng sơn áp dụng quy trình phun sơn 8C6B nhiều lớp trên dây chuyền tự động linh hoạt.

Xưởng lắp ráp hoàn thiện chịu trách nhiệm tích hợp 9 hệ thống chính và kiểm thử theo tiêu chuẩn thiết kế và an toàn bay, với hệ thống hiệu chỉnh đám mây tự động kiểm tra tự lái, điều khiển bay và cân bằng trọng tâm.

Land Carrier hỗ trợ cả chế độ bay thủ công và tự động (Ảnh: Xpeng).

Ở chế độ thủ công, người điều khiển sử dụng cần lái; có thể vận hành thiết bị chỉ bằng một tay.

Ở chế độ tự động, hệ thống có tính năng lập lộ trình thông minh, bay theo quỹ đạo định sẵn, cất cánh và hạ cánh thông qua một nút điều khiển, cùng với hỗ trợ quan sát bằng hình ảnh 3D tổng hợp và hỗ trợ đỗ.

Nhà máy sử dụng điện mặt trời, các thiết bị tiết kiệm năng lượng, và hệ thống quản lý điện năng số hóa nhằm giảm phát thải carbon. Khi vận hành hết công suất, dây chuyền có thể xuất xưởng 10.000 chiếc mỗi năm, với công suất khởi điểm 5.000 chiếc.