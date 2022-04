Thương hiệu ô tô Hàn Quốc chật vật bán mình

Mẫu Ssangyong Rexton mới vừa ra mắt hồi năm ngoái (Ảnh: SsangYong).

Thương hiệu ô tô SsangYong của Hàn Quốc cho biết thương vụ "bán mình" cho nhà sản xuất xe buýt điện Edison Motors đã không thành công. Theo các nguồn tin, đối tác này đã không hoàn tất thanh toán đúng hạn, và lãnh đạo SsangYong cho biết họ sẽ tìm kiếm một người mua mới.

Thỏa thuận giữa SsangYong Motor và một nhóm các nhà đầu tư do Edison Motors đứng đầu được đồn đoán từ tháng 10/2021 và chính thức ký kết vào tháng 1 năm nay. Theo đó, nhóm các nhà đầu tư này sẽ mua lại đa số cổ phần SsangYong với giá 305 tỷ won (252 triệu USD), thanh toán trước 10%. Phần 274,3 tỷ won còn lại (227 triệu USD) lẽ ra phải được thanh toán nốt vào ngày 25/3, nhưng đã không diễn ra như kế hoạch, phá vỡ thỏa thuận giữa hai bên.

SsangYong hiện nằm dưới quyền kiểm soát của tập đoàn Mahindra & Mahindra (Ấn Độ), với tỷ lệ nắm giữ 75% cổ phần từ năm 2010. Thương hiệu ô tô Hàn Quốc đã nộp đơn xin bán quyền sở hữu vào năm 2020 do không thể trả các khoản vay. Sau khi không tìm được người mua, SsangYong cuối cùng đã phải ra tòa vào tháng 4/2021. Theo trang Automotive News Europe, SsangYong đã bán được 84.496 xe trong năm 2021, giảm 21% so với năm 2020. Doanh số tại châu Âu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước mặc dù vẫn ở mức doanh số khá thấp - 11.130 xe.

Bất chấp những trở ngại về tài chính, SsangYong đã và đang hiện đại hóa phạm vi hoạt động của mình. Trong vài năm qua, công ty đã tung ra mẫu Korando mới, bản nâng cấp trên Tivoli, phiên bản Rexton được nâng cấp đáng kể và mẫu Korando EV chạy điện hoàn toàn. Hơn nữa, SsangYong đã giới thiệu chiếc X200 giống Jeep cộng với chiếc J100 chắc chắn ở cả 2 dạng SUV và bán tải cho năm 2022. Tất cả những mẫu xe đó đều cho thấy nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc có thể có tương lai miễn là tìm được hỗ trợ tài chính để trả nợ.