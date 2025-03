Thương hiệu ô tô điện Trung Quốc này rút khỏi Việt Nam sau 3 tháng mở bán?

Đại lý duy nhất của Aion tại Việt Nam, có địa chỉ tại TPHCM, đã chuyển thành showroom BYD. Thông tin này không khỏi khiến người dùng cảm thấy bất ngờ vì độ "chóng vánh", do cơ sở trên chính thức hoạt động chỉ khoảng 3 tháng đã chuyển hướng.

Aion là thương hiệu xe điện trực thuộc Tập đoàn Ô tô Quảng Châu (GAC Motor) đến từ Trung Quốc. Các dòng xe xăng của GAC cũng được phân phối tại nước ta, nhưng thông qua TC Services Việt Nam, không liên quan đến đại lý Aion kể trên.

Showroom GAC Aion trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM đã chuyển thành đại lý xe BYD (Ảnh: Duy Lê).

Thực tế, đại lý Aion đã dừng hoạt động thuộc sở hữu của Harmony Việt Nam, và showroom BYD mới thay thế cũng vậy. Theo một số nguồn tin, đơn vị này đang tìm kiếm đối tác để mở thêm đại lý Aion tại Việt Nam, nên thương hiệu Trung Quốc không hoàn toàn rút khỏi nước ta, chỉ chưa hẹn ngày trở lại.

Khi đi vào hoạt động ở năm 2024, showroom GAC Aion duy nhất Việt Nam phân phối hai mẫu xe điện đầu tiên là ES và Y Plus. Trong đó, Aion ES được định vị ở phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh trực tiếp với BYD Seal, có giá bán lẻ đề xuất là 788 triệu đồng.

Tương xứng với mức giá dễ tiếp cận, trang bị của Aion ES tương đối cơ bản, nội thất ít tiện nghi và không có hệ thống an toàn chủ động. Động cơ điện của xe có công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 225Nm, kết hợp với bộ pin có dung lượng 55,2kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 440km sau mỗi lần sạc đầy.

Aion ES có giá chỉ ngang một mẫu sedan hạng C chạy xăng như Honda Civic (từ 789 triệu đồng) (Ảnh: Aion).

Aion Y Plus được xếp vào phân khúc SUV cỡ C, có giá 888 triệu đồng, cạnh tranh với BYD Atto 3 hoặc các sản phẩm chạy xăng/dầu như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, thiết kế của mẫu xe này hơi hướng MPV khi sử dụng nhiều đường nét mềm mại.

Trang bị của Aion Y Plus khá hiện đại với hệ thống đèn LED, nội thất có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 14,6 inch có kết nối Apple CarPlay. Hệ thống an toàn của xe cũng có một số điểm nhấn là tính năng hỗ trợ người lái nâng cao như kiểm soát hành trình thích ứng, camera thông minh 540 độ… nhưng nhìn chung vẫn thua kém một chút so với các đối thủ.

Về khả năng vận hành, động cơ điện của Aion Y Plus có công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 225Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 63,2kWh, cho quãng đường di chuyển nhiều nhất 490km sau mỗi lần sạc đầy.

Aion Y Plus và ES đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Aion).

Sau khi được chốt giá chính thức, cả hai mẫu xe này đều "chìm nghỉm" tại Việt Nam. Ngoài yếu tố thương hiệu mới, Aion ES kém hấp dẫn trong mắt khách hàng do "sân chơi" của sedan hạng C và D vốn thu nhỏ trong những năm gần đây, khi người dùng có xu hướng chuộng xe gầm cao.

Aion Y Plus "tham chiến" vào một trong những nhóm xe "hot" nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, thiết kế và giá bán của xe chưa thực sự hấp dẫn, trong khi nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong có giá khởi điểm dễ tiếp cận như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Ford Territory (từ 759 triệu đồng).

Cuối cùng, tương tự các mẫu xe điện Trung Quốc khác trên thị trường, Aion ES và Y Plus gặp rào cản từ việc khuyết thiếu hệ thống trạm sạc công cộng. VinFast là thương hiệu xe "xanh" duy nhất trên thị trường sở hữu hệ thống trạm sạc gần như phủ khắp toàn quốc, và đang miễn phí cho người dùng đến năm 2027.

Để cạnh tranh, một số đại lý BYD đã lắp đặt trụ sạc nhanh và áp dụng chính sách tương tự, nhưng chỉ kéo dài đến hết năm 2025. Trong khi, Aion chỉ có một cơ sở, kể cả khi lắp trụ sạc 120kW và miễn phí cho khách hàng thì vẫn không đủ hấp dẫn.