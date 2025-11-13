Chở trẻ em trên ô tô không có hệ thống Isofix thì phải làm thế nào?

Isofix là tiêu chuẩn quốc tế dành cho việc lắp ghế an toàn trẻ em trên ô tô. Đây là một hệ thống neo được nhà sản xuất tích hợp sẵn trong xe, tương thích với các chốt khóa trên nhiều loại ghế trẻ em phổ biến hiện nay. Với đầu chờ Isofix sẵn có trên ô tô, bạn có thể dễ dàng lắp ghế trẻ em vào đúng vị trí, cố định trực tiếp vào khung thân xe.

Trong khi đó, đúng như tên gọi, ghế "không Isofix" không sử dụng hệ thống neo Isofix để cố định mà dùng dây an toàn của xe luồn qua các vị trí cố định trên ghế trẻ em nhằm giữ chặt ghế tại chỗ, tương tự cơ chế siết dây an toàn giữ người lớn vào sát lưng ghế.

Ghế trẻ em, dù có Isofix hay không, cũng cần được lắp đúng cách trên ô tô mới có tác dụng bảo vệ trong trường hợp xảy ra va chạm (Ảnh: Overdrive).

Ưu điểm của ghế Isofix là giảm thiểu nguy cơ lắp đặt sai, vì trên ghế có các chỉ báo hiển thị khi ghế đã được gắn đúng cách. Việc lắp đặt và tháo ra nhanh chóng, dễ dàng.

Bên cạnh đó, có sự kết nối cố định và chắc chắn giữa ghế ngồi và thân xe, nên ngay cả khi không có trẻ ngồi, ghế vẫn luôn được giữ chặt, không bị xê dịch, và vì thế, trong trường hợp phanh gấp, lực tác động lên trẻ cũng giảm đáng kể.

Ghế "không Isofix" có an toàn không?

Ghế trẻ em không dùng Isofix được cố định bằng dây an toàn của xe. Mức độ an toàn của ghế "không Isofix" phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như cách lắp đặt có đúng kỹ thuật hay không, xe có tương thích với loại ghế đó không, và chất lượng ghế.

Nếu được lắp đặt đúng cách, ghế không Isofix vẫn có thể an toàn. Ưu điểm của loại ghế này là thường rẻ hơn ghế Isofix và có thể dùng cho nhiều xe khác nhau. Tuy nhiên, do việc cố định bằng dây đai phức tạp hơn, nguy cơ lắp sai cũng cao hơn. Chỉ cần dây không đủ chặt hoặc ghế đặt sai vị trí, hiệu quả bảo vệ sẽ giảm đáng kể trong trường hợp va chạm.

Dù bạn chọn loại nào, điều quan trọng nhất là tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và kiểm tra tương thích của ghế với xe. Với cả ghế Isofix và ghế "không Isofix", cần đảm bảo việc cố định chắc chắn vào ô tô.

Để biết xe có đầu chờ Isofix không, cần nhìn vào khe giữa đệm và tựa lưng ghế sau; nếu có hai thanh kim loại nhỏ hoặc nhãn “ISOFIX” thì xe bạn có hệ thống này (Ảnh: Autodeal).

Sổ tay hướng dẫn của ô tô cũng cho biết xe có được trang bị hệ thống Isofix hay không, vị trí của các điểm gắn Isofix, và loại ghế trẻ em nào tương thích với phiên bản xe đó.

Lắp ghế như thế nào khi xe không có đầu chờ Isofix?

Với các xe đời cũ hoặc xe nhỏ không được trang bị đầu chờ Isofix thì chỉ có thể dùng dây an toàn sẵn có trên ô tô và dùng ghế "không Isofix". Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất của ghế "không Isofix" là lắp đặt sai.

Dây đai an toàn có sẵn trên ô tô cần được luồn đúng qua các điểm cố định, để ghế được giữ chặt khi xảy ra tai nạn.

Dưới đây là video hướng dẫn cách lắp ghế trẻ em vào ô tô không có đầu chờ Isofix, chỉ dùng dây an toàn để cố định ghế: