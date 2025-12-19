Thị trường không cần ô tô điện đắt tiền

Quay ngược lại vài năm trước, Ford, giống như nhiều đối thủ khác, đã tăng tốc toàn lực hướng tới tương lai xe điện. Mục tiêu rất rõ ràng: bắt kịp Tesla và chung tay biến Mỹ thành trung tâm đổi mới xe điện sôi động. Nhưng đến hiện tại, viễn cảnh đó vẫn xa vời.

Xe điện giá cao ế ẩm buộc Ford phải lùi bước (Ảnh: Ford).

Những nỗ lực ban đầu của Ford trong lĩnh vực xe điện dồn vào mẫu F-150 Lightning. Được quảng bá như trụ cột trong tương lai của thương hiệu, và từng là mẫu bán tải điện có giá dễ tiếp cận nhất tại Mỹ, Lightning gánh kỳ vọng rất lớn.

Tuy nhiên, chỉ sau ba năm, Ford đã buộc phải “rút phích”. CEO Jim Farley mới đây xác nhận một phần nguyên nhân đến từ bài toán kinh tế rất đơn giản: người mua ô tô tại Mỹ không mặn mà với xe điện có giá trên 50.000 USD (khoảng 1,32 tỷ đồng).

Xe điện đắt tiền có phải là vấn đề?

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Farley đề cập đến việc Ford sẽ ghi nhận khoản chi phí 19,5 tỷ USD vào năm 2026, gắn liền với quyết định giảm đầu tư vào xe điện và quay lại tập trung nhiều hơn vào các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Theo ông, danh mục xe điện của Ford đơn giản là không còn phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

“Quan trọng hơn, những mẫu ô tô điện cao cấp - các xe có giá 50.000, 60.000, 70.000 hay thậm chí 80.000 USD - đơn giản là không bán được”, ông Farley thẳng thắn thừa nhận.

Khi mẫu xe bán tải điện F-150 Lightning lần đầu ra mắt vào năm 2021, giá khởi điểm chỉ ở mức tương đối dễ chịu - 39.974 USD (1 tỷ đồng). Nhưng điều đó không kéo dài, Ford liên tục tăng giá. Đến năm 2025, giá bản tiêu chuẩn đã đội lên 54.780 USD, tăng gần 37%, khiến mẫu bán tải điện này vượt xa tầm với của nhiều khách hàng mục tiêu ban đầu.

Xe hybrid trở thành trọng tâm

Dù giờ đây đang giảm sự nhiệt tình với xe thuần điện, Ford không có ý định từ bỏ hoàn toàn động cơ điện và pin. Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, ông Farley nhấn mạnh rằng hãng sẽ đi theo nhu cầu của khách hàng, theo đúng nhịp thị trường hiện tại, chứ không phải nơi mà người ta từng nghĩ nó sẽ đến”.

Theo đó, Ford sẽ ưu tiên các dòng xe hybrid và xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV). Dự kiến hãng sẽ có “một dải sản phẩm” xe hybrid mới, bao gồm cả Bronco phiên bản hybrid. Ông Farley cũng cho biết Ford đã âm thầm vươn lên vị trí thứ ba về doanh số xe hybrid tại Mỹ, đồng thời thống lĩnh phân khúc bán tải hybrid, với thị phần ước tính khoảng 80%.

CEO của Ford cho biết thêm, mảng xe điện Model E của hãng được kỳ vọng sẽ đạt điểm hòa vốn vào năm 2029, muộn hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu. Đến năm 2030, ông vẫn tin rằng khoảng một nửa doanh số toàn cầu của Ford sẽ đến từ các mẫu xe điện hóa. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó sẽ là xe hybrid và xe điện tầm xa, chứ không phải xe thuần điện.