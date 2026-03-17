Cận cảnh xe máy điện VinFast Evo bản đổi pin

Về thiết kế, xe máy điện VinFast Evo bản đổi pin có thiết kế tương đồng với chiếc Evo từng được hãng xe Việt ra mắt trước đây. Tuy nhiên, xe được tinh chỉnh một số chi tiết cũng như một số trang bị.

Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED ở đèn trước và đèn hậu.

VinFast Evo bản đổi pin có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.856 x 683 x 1.133mm. Kích thước này được đánh giá là phù hợp với thể trạng người Việt.

VinFast trang bị cho mẫu xe máy điện này hệ thống phanh đĩa trước và phanh sau tang trống. Hệ thống giảm xóc phía trước là loại ống lồng và phía sau là giảm xóc đôi, được tích hợp giảm chấn thủy lực.

Điểm khác biệt đầu tiên trên Evo bản đổi pin là màn hình kỹ thuật số được tích hợp hiển thị dung lượng còn lại (phần trăm) của 2 pin trên xe.

Xe vẫn sử dụng ổ khóa cắm chìa. Hãng xe Việt cũng đã tích hợp cổng sạc thiết bị di động với 2 tùy chọn là USB và USB Type C. So với bản Evo trước đây, bản mới này cũng đã có hộc để đồ phía trước.

Khác với VinFast Evo bản tiền nhiệm có bộ pin được lắp dưới sàn để chân, trên bản mới, hai khay pin đã được bố trí dưới cốp để đồ.

Nếu lắp cả 2 pin, dung tích khoang để đồ bị thu hẹp xuống còn 12L, nhưng vẫn đủ chỗ để vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu.

Hãng xe máy điện Việt Nam trang bị cho mẫu xe này loại động cơ Inhub công suất 1.500W. Bộ pin đi kèm theo xe có dung lượng 1.5kWh và là loại LFP. Tốc độ tối đa của xe vào khoảng 70km/h. Theo nhà sản xuất công bố, nếu sử dụng sạc 400W, thời gian sạc từ 0% đến 100% vào khoảng 4 giờ 30 phút.

Theo nhà sản xuất công bố, VinFast Evo có giá 25,6 triệu đồng bao gồm bộ sạc và 1 pin. Nếu không được kèm pin, mẫu xe máy điện này có giá 19,9 triệu đồng. Chính sách thuê pin được VinFast công bố là 175.000 đồng cho một pin và 300.000 đồng cho 2 pin. Phí đổi pin đầy tại tủ là 9.000 đồng/lượt cho mỗi pin.

Nếu không đổi pin tại các tủ của VinFast, người dùng vẫn có thể sạc pin tại nhà. Với những trang bị trên, Evo bản đổi pin được hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ, vận chuyển hàng hóa. Nhóm khách hàng này thường gặp khó khăn trong việc sạc pin tại nhà cũng như cần đổi pin đầy nhanh chóng để phục vụ công việc.

