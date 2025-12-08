Xe điện Rolls-Royce "đổ bộ" thị trường ô tô cũ, liệu nhà giàu quay lưng?

Trên lý thuyết, động cơ điện cực kỳ phù hợp với tiêu chí của xe siêu sang. Không có thứ gì phù hợp với Rolls-Royce, Bentley hay Maybach hơn sự vận hành mượt mà, yên tĩnh và mô-men xoắn bùng nổ ngay tức thì.

Những thương hiệu này được xây dựng dựa trên sự yên tĩnh, mức độ hiện diện đẳng cấp và cảm giác tăng tốc liền mạch - những đặc tính mà xe điện làm tốt hơn bất kỳ động cơ V12 nào. Nói cách khác, đây lẽ ra phải là “kỷ nguyên vàng” của phân khúc xe siêu sang.

Rolls-Royce Spectre được đánh giá là mẫu xe thuần điện "đỉnh" nhất hiện nay (Ảnh: Motor Authority).

Giới thượng lưu ít bận tâm về tầm hoạt động, hiếm khi đi đường bộ khi cần di chuyển xa, và thường sở hữu nhiều xe cùng hệ thống sạc riêng tại nhà. Vậy tại sao loạt xe điện siêu sang đầu tiên lại xuất hiện trên thị trường ô tô cũ một cách nặng nề đến vậy?

Ví dụ rõ ràng nhất chính là Rolls-Royce Spectre. Nó thanh lịch, được hoàn thiện tỉ mỉ, và vận hành êm ái hơn các xe Rolls-Royce khác. Thế nhưng giá trị bán lại của nó đang lao dốc nhanh hơn cả khả năng tăng tốc 0-97 km/h của chính nó.

Ví dụ, một chiếc Spectre được rao trên trang Bring a Trailer vào đầu năm ngoái mới chạy khoảng 160km, lại thuộc lô xe đầu tiên có mặt trên thị trường - bản “Launch Package”, nhưng giá trả cao nhất chỉ 451.000 USD, rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết 521.650 USD.

Ngoài ra, có hai chiếc Spectre chạy ít, có chứng nhận chính hãng tại đại lý Rolls-Royce Boston, mỗi chiếc đều giảm giá cả trăm ngàn USD so với giá bán lẻ niêm yết ban đầu. Thực tế là xe sang nói chung vừa ra khỏi showroom là mất giá, chỉ trừ hàng hiếm.

Tuy nhiên, hai chiếc Spectre của Herb Chambers ban đầu có tổng giá niêm yết hơn 1 triệu USD. Chiếc chạy ít hơn (khoảng 3.380km) đang được rao bán với giá 385.575 USD, thấp hơn 136.000 USD so với giá gốc 521.575 USD. Chiếc còn lại, đã chạy 6.150km, được rao bán giá 385.150 USD, giảm tới 158.000 USD so với giá bán lẻ đề xuất 543.150 USD cách đây khoảng một năm.

Mức chênh lệch này đủ để mua một chiếc Porsche 911 Carrera T (143.700 USD) và vẫn còn thừa tiền mua thêm một mẫu xe khác.

Điều đó khiến không ít người đặt ra câu hỏi: Vì sao giới siêu giàu lại có vẻ không thích xe điện siêu sang như Spectre? Có phải họ vẫn trung thành với truyền thống và mê mẩn tiếng động cơ V12?

Hạ tầng sạc liệu có phải vẫn là nỗi lo, ngay cả với giới siêu giàu? Hay đơn giản là nhiều người chưa thực sự trải nghiệm (hoặc thậm chí chưa từng lái thử) để nhận ra giá trị thực sự của những chiếc xe điện này?

Đó là những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp.