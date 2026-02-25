Toyota Hilux khan hàng, khách mua bản cao phải chờ đến giữa năm

Ra mắt vào cuối tháng 1, Toyota Hilux 2026 nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng nhờ những nâng cấp đáng chú ý. Tuy nhiên, nguồn cung của mẫu bán tải này đang không theo kịp nhu cầu khách Việt, nhiều đại lý ghi nhận tình trạng khan hàng.

Lúc mới ra mắt, Hilux mới từng bị bán “bia kèm lạc” tại một số showroom, khách Việt được yêu cầu mua kèm gói phụ kiện trị giá 10-20 triệu đồng nếu muốn nhận xe sớm. Đến nay, mẫu bán tải này đã được bán đúng giá niêm yết, nhưng khách hàng cần chờ đợi, không có xe giao ngay.

Toyota Hilux 2026 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tham khảo một đại lý tại Hà Nội, tư vấn bán hàng cho biết chỉ có sẵn hai bản thấp của Hilux 2026 (Standard 4x2 MT và Pro 4x2 AT), nhưng không có đủ tùy chọn màu sắc ngoại thất. Với biến thể Trailhunter cao cấp nhất, người dùng cần ký hợp đồng đặt cọc, chờ đến tháng 5 hoặc tháng 6 mới có thể nhận xe.

Trong khi đó, một showroom khác cũng trên địa bàn Thủ đô lại có sẵn phiên bản Trailhunter, nhưng chỉ có màu đen và tặng kèm bộ phụ kiện dã ngoại chính hãng, nếu khách hàng chốt mua trong tháng này. Với các bản thấp, cơ sở này tặng kèm bảo hiểm thân vỏ hoặc một số quà tặng khác.

Nội thất của Toyota Hilux 2026 lột xác toàn diện, có nhiều nét tương đồng với dòng Land Cruiser Prado (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong bối cảnh các đối thủ như Ford Ranger và Mitsubishi Triton đang có ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối, tình trạng khan hàng kéo dài có thể làm mất đi lợi thế cạnh tranh của Toyota Hilux. Thực tế, nguồn cung của Hilux luôn không dư dả, kể từ trước khi mẫu bán tải này được nâng cấp.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến lũy kế doanh số của Toyota Hilux ở năm 2025 chỉ dừng lại ở mức 3.501 xe, xếp sau Mitsubishi Triton (4.303 chiếc) và Ford Ranger (18.692 xe). Dù sở hữu “giá trần” lên tới 999 triệu đồng ở đời cũ, Hilux chỉ được khuyến mại khi hãng có nhu cầu xả hàng nhằm đón bản mới.

Toyota Hilux 2026 được chốt giá bán lẻ đề xuất thấp hơn 36-96 triệu đồng so với đời cũ, dù chuyển hoàn toàn sang máy 2.8L tăng áp trên tất cả các phiên bản. Không chỉ vậy, biến thể Trailhunter khi về Việt Nam còn được trang bị phanh đĩa 4 bánh, trong khi xe tại Thái Lan vẫn sử dụng phanh tang trống sau.