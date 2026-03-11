Loạt xe bán chậm tháng 2: Camry thoát “ế”, thêm một xe Hàn

Trong bối cảnh thị trường giảm tiêu thụ do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, các mẫu xe vốn không có sức hút lớn với khách Việt lại càng thêm chật vật. So với tháng đầu năm, doanh số bình quân của 10 mẫu ô tô bán chậm nhất trong tháng 2 giảm tới một nửa.

Mẫu xe bán chậm nhất Việt Nam trong tháng 2 không còn là Honda Civic Type R, thay vào đó là Ford Mustang Mach-E với duy nhất 1 xe được tiêu thụ. Cả hai cái tên này đều không phải sản phẩm dành cho số đông và hướng tới đối tượng khách hàng đặc thù, tương tự Toyota Land Cruiser Prado và Alphard trong danh sách.

Honda Civic Type R không phải là mẫu xe duy nhất biến mất trong danh sách tháng 2, ngoài ra còn có Toyota Camry và Avanza. Những sản phẩm thế chỗ là Honda BR-V và Kia Sorento.

Trong đó, BR-V không phải là sản phẩm nổi bật ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, nhưng đây lại là lần đầu tiên mẫu xe này xuất hiện trong danh sách sản phẩm bán chậm. Sorento không phải là cái tên mới, nhưng là lần đầu mẫu xe này quay trở lại bảng xếp hạng sau khi được nâng cấp vào tháng 9/2025.

Danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam trong tháng 2 ghi nhận sự hiện diện của 2 mẫu xe Hàn Quốc, nhiều hơn tháng trước. Chiếm số đông vẫn là xe Nhật với 7 sản phẩm, xe Mỹ chỉ có duy nhất 1 cái tên.