5 mẫu ô tô điện rẻ nhất thị trường Việt Nam, có xe chưa tới 200 triệu đồng

Bestune Xiaoma giá từ 199 triệu đồng

Bestune Xiaoma là mẫu ô tô có giá bán rẻ nhất thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Xe thuộc phân khúc mini 2 cửa, 4 chỗ ngồi, phù hợp để di chuyển nội đô hoặc quãng đường ngắn.

Bestune Xiaoma đang là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam (Ảnh: Bestune).

Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn, với chiều dài 3.000mm, chiều rộng 1.510mm, chiều cao 1.630mm, và khoảng sáng gầm 130mm. Động cơ điện đặt ở phía sau có công suất 26 mã lực, mang đến cho xe tốc độ tối đa 100km/h. Tầm vận hành đạt 170km/lần sạc. Mẫu xe này không có tính năng sạc nhanh, cần 6 giờ để sạc đầy pin.

Một số điểm nhấn về trang bị, tính năng trên Bestune Xiaoma bao gồm: camera lùi, cảm biến lùi, màn hình sau vô lăng 7 inch, 2 chế độ lái Eco/Sport. Xe không được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như túi khí, ABS, EBD, BA.

Bestune là thương hiệu con của tập đoàn FAW đến từ Trung Quốc. Mẫu xe này có hạn chế về hệ thống trạm sạc và đại lý phân phối tại thị trường Việt Nam.

VinFast Minio Green giá 269 triệu đồng

VinFast Minio Green là đối thủ trực tiếp của Bestune Xiaoma vì chung phân khúc mini 2 cửa, 4 chỗ ngồi. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663mm, với chiều dài cơ sở 2.065mm. Khoảng sáng gầm đạt 166mm.

Minio Green hiện là mẫu ô tô dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm của VinFast (Ảnh: Trung Nghĩa).

Dù có giá bán cao hơn đối thủ, Minio Green lại vượt trội hơn về động cơ và pin. Động cơ điện đặt phía sau có công suất 40 mã lực, mang đến cho xe tốc độ tối đa 80km/h. Bộ pin 18,3kWh cho tầm vận hành 210km mỗi lần sạc và có thể sạc nhanh 10-70% trong 34 phút. Xe có 2 chế độ lái: Eco và Normal.

Là mẫu xe hướng đến nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị, Minio Green có trang bị chỉ ở mức đủ dùng: đèn pha phía trước LED Projector, hệ thống treo sau độc lập, màn hình sau vô lăng 7 inch, điều hòa, 2 loa.

Cuối cùng, điểm cộng lớn của Minio Green so với đối thủ đến từ Trung Quốc là các tính năng an toàn, bao gồm túi khí người lái, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, và kiểm soát lực kéo TCS.

VinFast VF 3 giá từ 305 triệu đồng

Xếp thứ 3 trong danh sách này là VinFast VF 3, hiện có giá 305 triệu đồng với bản Eco và 315 triệu đồng với bản Plus.

So với "người em" Minio Green, VinFast VF 3 dài hơn 100mm, rộng hơn 183mm và trục cơ sở dài hơn 10mm. Mẫu xe này vẫn thuộc phân khúc xe điện mini, đặc trưng với cấu hình 2 cửa, 4 chỗ ngồi.

VinFast VF 3 đạt mức tiêu thụ 44.585 xe trong năm 2025 (Ảnh: VinFast).

Cả hai phiên bản dùng chung động cơ điện đặt sau, sản sinh công suất 40 mã lực, tốc độ tối đa 100km/h ở điều kiện pin còn trên 50%. Pin LFP 18,64kWh cung cấp tầm vận hành 215km theo tiêu chuẩn NEDC. Thời gian sạc nhanh 10-70% trong 36 phút. Chế độ lái Eco/Normal là trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất có màn hình giải trí trung tâm 10 inch, không có màn hình sau vô lăng, phanh tay điện tử, gương chiếu hậu chế độ ngày/đêm. Danh sách tính năng an toàn gồm: ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe phía sau.

Phiên bản Plus được trang bị thêm camera lùi, ốp la-zăng, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Wuling Bingo giá từ 399 triệu đồng

Wuling Bingo hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, bao gồm: Tiêu chuẩn, Plus và Max, với giá bán lần lượt 399 triệu đồng, 469 triệu đồng và 499 triệu đồng. Trước đây, Wuling còn phân phối mẫu Mini EV giá rẻ hơn, nhưng đã hết hàng, đang chờ ra mắt phiên bản mới.

Wuling Bingo 2026 có một số thay đổi so với đời cũ (Ảnh: Wuling Việt Nam).

Wuling Bingo 2026 có một số thay đổi so với bản cũ. Phiên bản tiêu chuẩn không còn trang bị ghế chỉnh điện và màn hình giải trí 10,25 inch; bù lại bổ sung tính năng tự động bật/tắt đèn chiếu sáng, cần số dạng cần gạt sau vô lăng thay vì núm xoay, cùng bệ tỳ tay mới.

Xe đã được nâng cấp lên chuẩn sạc CCS2, cho phép sạc tại các trạm sạc công cộng của bên thứ 3 tại Việt Nam.

Cả ba phiên bản dùng chung động cơ điện công suất 67 mã lực, tốc độ tối đa 130km/h. Phiên bản tiêu chuẩn và Plus có tầm vận hành 333km, trong khi phiên bản Max có tầm vận hành 410km.

Về an toàn, bản tiêu chuẩn trang bị 2 túi khí, còn hai bản cao cấp có 4 túi khí. Các tính năng như cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp, ga tự động và hỗ trợ khởi hành ngang dốc là tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản.

VinFast VF 5 giá 529 triệu đồng

Cái tên cuối cùng trong danh sách này là VinFast VF 5, hiện có giá 529 triệu đồng. Mẫu xe này thuộc phân khúc SUV hạng A, ngang cỡ với Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue.

Trong danh mục sản phẩm của VinFast còn có mẫu Herio Green cùng kiểu dáng với VF 5. Giá bán rẻ hơn, nhưng Herio Green được lược bỏ nhiều trang bị, tiện nghi nhằm hướng đến tập khách hàng chạy dịch vụ.

VinFast VF 5 có giá bán 529 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

VinFast VF 5 sử dụng động cơ điện đặt trước, cho công suất 134 mã lực, tăng tốc 0-100km/h trong 12 giây. Xe có 2 chế độ lái Eco và Sport. Bộ pin LFP 37,23kWh cho tầm vận hành 326km, sạc nhanh 10-70% trong 33 phút.

Nếu so sánh với Wuling Bingo, VinFast VF 5 nhỉnh hơn về công nghệ an toàn. Mẫu xe Việt có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa, cùng hệ thống 6 túi khí. Trong năm 2025, VinFast bán 43.913 chiếc VF 5 tới tay khách hàng Việt, chỉ xếp sau VF 3.