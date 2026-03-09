Điểm danh những mẫu ô tô tiêu thụ xăng chỉ khoảng 100.000 đồng cho 100km

Trong tuần trước, giá dầu thế giới có tới 5 phiên tăng liên tiếp. Trong nước, giá xăng dầu cũng đồng loạt tăng mạnh. Ngày 8/3, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh, với xăng RON 95 tăng lên 27.047 đồng/lít.

Như vậy, để có chi phí nhiên liệu trên dưới 100.000 đồng cho 100km, ô tô phải có mức tiêu thụ chỉ khoảng 4 lít/100km. Dưới đây là một số mẫu xe đạt mức đó, bao gồm cả xe thuần xăng và xe hybrid.

Nhờ trọng lượng nhẹ và hệ thống mild-hybrid (gồm động cơ xăng 1.2L kết hợp với một mô-tơ điện), mẫu hatchback cỡ nhỏ Suzuki Swift có mức tiêu thụ xăng khoảng 4,26 lít/100km đường hỗn hợp, tương đương chi phí nhiên liệu 115.000 đồng/100km, theo giá xăng ngày 8/3. Xe hiện có giá 569 triệu đồng (Ảnh: Suzuki).

Toyota Camry là mẫu sedan cỡ D sử dụng động cơ 2.5L, nhưng bản hybrid (HEV) có mức tiêu thụ nhiên liệu khiêm tốn 4,2 lít/100km, tương đương chi phí xăng khoảng 113.600 đồng/100km. Xe hiện có giá 1,46 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ (B-SUV) này hiện là một trong những xe tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam. Phiên bản HEV sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho mức tiêu thụ trung bình khoảng 3,8 lít/100km, tương đương chi phí nhiên liệu khoảng 102.800 đồng cho 100km. Xe hiện có giá 728 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

BYD Seal 5 là mẫu sedan hybrid sạc điện (PHEV) đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid DM-i, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 3,8 lít/100km, tương đương chi phí nhiên liệu khoảng 102.800 đồng cho 100km. Hiện mẫu xe Trung Quốc này chỉ được phân phối tại nước ta với một phiên bản, có giá bán lẻ đề xuất 696 triệu đồng (Ảnh: BYD).

Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe mở đường cho phân khúc xe hybrid phổ thông tại Việt Nam. Mẫu xe gầm cao đô thị này sử dụng động cơ 1.8L kết hợp với mô-tơ điện, cho mức tiêu thụ nhiên liệu 3,67 lít/100km, tương đương chi phí 99.000 đồng/100km. Corolla Cross HEV hiện có giá 865 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Kia Sorento PHEV sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp với mô-tơ điện, cho mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2 lít/100km trong điều kiện vận hành hỗn hợp khi pin được sạc đầy, tương đương chỉ 54.000 đồng cho 100km. Mẫu xe này hiện có giá 1,399 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lynk & Co 08 sử dụng hệ truyền động EM-P Super Hybrid, kết hợp động cơ điện kép, động cơ xăng 1.5 Turbo và hộp số Hybrid 3 cấp 3DHT Evo, cho mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,2 lít/100km khi pin được sạc đầy. Như vậy, xe chỉ "đốt" 32.500 đồng cho 100km. Mẫu SUV Trung Quốc này hiện có giá 1,299 tỷ đồng (Ảnh: Trung Nghĩa).

BYD Sealion 6 là mẫu PHEV đầu tiên trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp với một mô-tơ điện. Khi pin được sạc đầy, Sealion 6 chỉ tiêu thụ khoảng 1,1 lít xăng/100km, tương đương gần 30.000 đồng, rẻ hơn nhiều mẫu xe máy. Nếu vận hành trong điều kiện thông thường (không sạc thường xuyên), xe cũng có thể đạt mức tiêu thụ 3,5 lít xăng cho 100km, tương đương 95.000 đồng/100km. Xe có giá khởi điểm 839 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Jaecoo J7 SHS được trang bị hệ thống hybrid bao gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp và một mô-tơ điện, cho mức tiêu thụ xăng dưới 1 lít/100km với điều kiện pin đầy, theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tương đương chi phí 27.000 đồng cho 100km. Mẫu xe Trung Quốc này hiện có giá bán 969 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).